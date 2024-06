El ‘Chino’ Sandoval fue confirmado en su nuevo equipo, tras su salida polémica del Cartagena

Después de la polémica salida de Luis ‘Chino’ Sandoval del Real Cartagena, el delantero fue anunciado este viernes 14 de junio por su nuevo club en el fútbol colombiano e Independiente Medellín será la próxima institución que estará apoyando al joven futbolista.

Salida del ‘Chino’ Sandoval del Real Cartagena

Hace un par de semanas se difundieron en redes sociales algunos videos del futbolista en una fiesta, aparentemente familiar, y a partir de allí la directiva del Real Cartagena buscó la manera de rescindir el contrato del jugador. Vale la pena mencionar que no es la primera vez que ocurre un hecho de indisciplina por parte de Sandoval en el FPC.

Su abogado señaló en entrevista con Blu Radio que “Ya hemos entregado vídeos y hemos entregado pruebas de que era una reunión familiar donde participaban sólo familias. Entonces no era en un lugar público, no había cuidados, no había amigos. Como digo, no era una parranda, era una reunión”, aseguró el abogado del jugador.

Mientras que el entrenador de Real Cartagena aseguró que: “Lo que puedo decir que él llegó en plenas condiciones al entrenamiento y con normalidad. Es más un tema de compañía, con respeto, el empresario no le ayuda porque le armó una fiesta y luego sé la pública, lo mató. Creo que pasó eso”, aseguró Suárez.

Su salida de Cartagena se dio en medio de una enorme controversia, pero fueron pocos días los que el futbolista no tuvo trabajo en una institución, pues este viernes fue anunciado por Independiente Medellín luego de algunas semanas de negociaciones con el ‘equipo del pueblo’.

“Bienvenido, parcero”, escribieron en sus redes sociales desde Medellín, equipo que se prepara para encarar el segundo semestre del FPC en 2024.