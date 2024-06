¿Giro inesperado? Defensa de Luis Sandoval explicó la polémica en la que está envuelto el jugador

Durante los últimos días, Luis ‘Chino’ Sandoval se ha convertido en un tema de discusión en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta la información que revela que el jugador del Real Cartagena tuvo supuestos actos de indisciplina en su apartamento, lo que habría generado el malestar de varias directivas del club.

Los encargados de revelar la información de los supuestos actos de indisciplina del jugador fue el diario El Universal de Cartagena, que afirmó que el atacante no seguiría más con el equipo de la ciudad amurallada, esto teniendo en cuenta los videos que se dieron a conocer del delantero en una fiesta en su casa.

Abogado de Luis ‘Chino’ Sandoval defendió al delantero

Ante las fuertes acusaciones contra Luis Sandoval, Angelo Ronconi, abogado del delantero, habló con Blu Radio sobre lo acontecido el fin de semana del 1-2-3 de junio, dejando claro que los videos que rondan en las redes sociales no hablan sobre lo sucedido, pues la reunión es familiar y se hizo por la celebración de cumpleaños del atacante.

“Ya hemos entregado vídeos y hemos entregado pruebas de que era una reunión familiar donde participaban sólo familias. Entonces no era en un lugar público, no había cuidados, no había amigos. Como digo, no era una parranda, era una reunión”, aseguró el abogado del jugador.

Además, el abogado dejó claro que, hasta el momento, las directivas del Real Cartagena no le han notificado ninguna decisión de Luis Sandoval. Sin embargo, están averiguando los rumores que se han generado por los medios de comunicación, razón por la que el delantero no estuvo en la lista de viajeros a la ciudad de Bogotá.

Entrenador del Real Cartagena habló de la polémica de Luis Sandoval

Otra de las personas que se pronunció sobre lo acontecido con Luis ‘Chino’ Sandoval fue Alberto Suárez, entrenador del Real Cartagena, quien aseguró que el atacante llegó sin ningún problema a entrenar y en estados óptimos, aunque si aseguró que las compañías son las que han afectado al delantero barranquillero.

“A uno como técnico le queda complejo hablar de esos temas, pero entiendo que él estaba celebrando su cumpleaños el domingo en la tarde y alguien público eso, lo tuvo que hacer alguien que estaba dentro de la celebración. Lo que puedo decir que él llegó en plenas condiciones al entrenamiento y con normalidad. Es más un tema de compañía, con respeto, el empresario no le ayuda porque le armó una fiesta y luego sé la pública, lo mató. Creo que pasó eso”, aseguró Suárez.