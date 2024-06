Alfredo Arias sentenció a Luis Sandoval y su posible llegada al DIM: “No me va a temblar la mano”

Luis Sandoval ha estado bajo el foco de todos los medios de comunicación durante las últimas horas, teniendo en cuenta los supuestos actos de indisciplina que habría realizado el delantero en el Real Cartagena y que habría prendido las alarmas en el Independiente Medellín, que estaría trabajando en el fichaje del atacante.

Ante los diferentes rumores que se han generado por medios de las redes sociales sobre la situación de Luis Sandoval, se dio a conocer en las últimas horas, unas declaraciones desde el Independiente Medellín, las cuales sentenciaron lo que podría pasar con el atacante el próximo semestre del 2024.

Alfredo Arias de frente contra Luis Sandoval

El encargado de enviar el mensaje a Luis Sandoval fue directamente Alfredo Arias, entrenador del cuadro ‘Poderoso’, quien tras ser cuestionado sobre la polémica del delantero le envió un mensaje claro y sentenció lo que podría ser su futuro si en dado caso comete un acto de indisciplina dentro del cuadro antioqueño.

“Se va a encontrar con una mano amiga, le vamos a sacar el máximo provecho; pero ya vieron que no me tembló la mano con Jaime Peralta, pero insisto en que aquí Sandoval no se va a encontrar un muro; aquí hay una mano amiga para potenciarlo”, aseguró el entrenador uruguayo sobre Luis Sandoval.

Cabe mencionar que el fichaje de Luis Sandoval al Independiente Medellín se ha mencionado desde el mercado de pases anterior. Sin embargo, su vínculo con el Deportivo Cali y la difícil situación que estaba viviendo, hicieron que el atacante no pudiera firmar con el cuadro poderoso para el primer semestre del 2024.

¿Qué falta para que Luis Sandoval llegue al Independiente Medellín?

Según dio a conocer Ángelo Ronconi, representante de Luis Sandoval, el jugador todavía no habría elegido su próximo destino, razón por la que todavía no se habría anunciado su fichaje oficial. Sin embargo, Noticias RCN pudo confirmar que hasta el momento existe un acuerdo verbal para que el delantero llegue a la escuadra antioqueña.

“DIM es el equipo más cercano. Todavía falta tiempo para tomar la decisión, no se ha tomado una decisión definitiva. Hasta el momento no tenemos nada. De Argentina, México y Europa también se informaron por Luis”, aseguró el representante.