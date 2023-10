Luis Díaz advirtió a Darwin Núñez desde el avión: "Le dije que le iba a ganar"

Este lunes 9 de octubre, Luis Díaz aterrizó en Barranquilla para unirse a la Selección Colombia. Después de jugar 90' minutos en el empate 2-2 entre Brighton & Hove Albion y Liverpool, el extremo guajiro espera triunfar contra Uruguay y Ecuador. 'Lucho' compartió el vuelo con su compañero 'charrúa', Darwin Núñez.

Díaz, uno de los referentes en el seleccionado que dirige Néstor Lorenzo, no tuvo tanto protagonismo en la doble fecha inaugural, contra Venezuela y Chile. Contra la 'vinotinto', estuvo participativo e incluso le llegaron a anular un gol; sin embargo, en la cancha de Colo-Colo no tuvo el impacto habitual y fue bien defendido por Matías Catalán, Gary Medel y la demás zafa defensiva de 'La Roja'.

"Tenemos que contrarrestar lo que haga Uruguay. Va a ser un partido difícil, tienen buena Selección, hay que tratar de buscar los tres puntos que es a lo que venimos", empezó diciendo el futbolista oriundo de Barrancas.

Luis Díaz advirtió a Darwin Núñez

"Venía hablando con Darwin Núñez, tuvo la oportunidad de volar conmigo, le dije que le iba a tocar un partido complicado. Le dije además que gane el mejor, le deseo lo mejor siempre es un buen compañero y amigo", agregó el exjugador de Porto.

Díaz resaltó la importancia de sumar en casa durante las Eliminatorias. En el tramo final de la clasificación rumbo a Catar 2022 perdieron valiosas unidades en el Metropolitano (tres empates 0-0 contra Brasil, Ecuador y Paraguay; y una costosa derrota contra Perú) y terminaron quedándose por fuera de la cita orbital.

"Hay que tomar todo con conciencia. Sabemos que la última vez perdimos en casa, pero tenemos que hacer respetar la casa, no se nos pueden escapar puntos de local. El clima es un factor fundamental, les puede afectar a ellos, pero en el campo es tú a tú. No sé cómo se podrá plantear el equipo, creo que vamos a ir en búsqueda de un buen resultado. La verdad es que van a llevarse un buen planteamiento de nosotros. Vamos a ir en busca de los tres puntos", afirmó el jugador formado en Barranquilla F. C.

Luis Díaz habló del Junior de Barranquilla

"Estoy feliz por los momentos que viví en Junior, todo fue muy emotivo y es bonito recordar momentos con el club, con el que estoy agradecido y contento con todos. Ojalá que clasifiquen", concluyó.