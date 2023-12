Grande, Luis Díaz: pequeño hincha de Liverpool, quien padece rara enfermedad, conoció a su "héroe"

Este viernes 8 de diciembre será un día inolvidable en la vida de Dáire Gorman, un pequeño hincha de Liverpool quien padece del extraño síndrome de Crommelin. Luis Díaz, Darwin Núñez y Jürgen Klopp se encargaron de recibir al fanático en las instalaciones de los 'reds' para darle un tour de lujo y sacarse fotografías que siempre atesorará. El extremo guajiro, de 26 años, le hizo honor a 'You'll Never Walk Alone' ('Nunca Caminarás Solo') el tema emblemático de la institución de Merseyside.

Gorman nació con una rara enfermedad que "se cree que ha sido diagnosticada sólo en un puñado de personas en todo el mundo. No tiene brazos desde los codos para abajo y le falta el fémur en ambas piernas, lo que significa que utiliza silla de ruedas a tiempo completo", señaló Liverpool en su página oficial.

El hincha del icónico club inglés se hizo viral en redes sociales el pasado 3 de septiembre, día en el que Liverpool recibió al Aston Villa en Anfield. Gorman asistió al estadio gracias a la Fundación Little Blue Heroes y rompió en llanto una vez sonó la canción interpretada por Gerry and the Pacemakers. El conjunto dirigido por Klopp terminó imponiéndose por 3-0 gracias a los goles de Dominik Szoboszlai, Matty Cash (GEC) y Mohamed Salah. El estratega alemán vio el video y no dudó en invitarlo.

Video de Dáire Gorman que se viralizó antes del duelo entre Liverpool y Aston Villa

When Jürgen seen this emotional video, he knew he had to meet Dáire… ❤️ #RedTogether pic.twitter.com/RFQJSq8nWb — Liverpool FC (@LFC) December 8, 2023

Gorman reveló que el ex jugador de Junior de Barranquilla y figura de la Selección Colombia es su jugador favorito. "Ha sido un día mágico. Conocer a Klopp y a Díaz, mi héroe, no sé cómo expresarlo con palabras. Mo (Salah) vino a saludar", señaló el hincha irlandés, de escasos 12 años.

"Mi vida es Liverpool. Significa absolutamente todo. No puedo expresarlo con palabras. Es simplemente un escape completo. No hay absolutamente nada que ame más", concluyó.

Fotos de Luis Díaz con Dáire Gorman, hincha especial del Liverpool