¡Bomba! Luis Díaz podría salir del Liverpool rumbo a un grande de Europa

El futuro de Luis Díaz parece estar incierto, pues en las últimas horas, se dio a conocer que el jugador de la Selección Colombia estaría en la negociación del Liverpool con el Milan por Rafael Leao, delantero que quiere el equipo de Inglaterra para la próxima temporada.

Según dio a conocer Liverpool Echo, las directivas del club inglés estarían mirando una posible renovación en la plantilla para la próxima temporada, y en esa renovación estaría Rafael Leao, actual jugador del Milan y llegaría a los ‘reds’ en un intercambio con el colombiano, Luis Díaz.

"El medio italiano Calciomercato afirma que Leao está "cada vez más cerca" de dejar a los gigantes italianos, y su contrato actual expira el próximo verano… Dado que las negociaciones contractuales resultaron 'negativas', el artículo afirma que el Milan podría 'escuchar ofertas' en un intento por evitar perder al internacional portugués de forma gratuita en 2024", aseguró el periódico local.

Además, se conoció que el Milan solo aceptaría dinero por la venta del jugador de portugués. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que Luis Díaz llegue al conjunto rojinegro, ya que puede ser un jugador clave para suplir las necesidades del entrenador italiano para la próxima temporada.

