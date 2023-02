Preocupación en Nacional: Jhon Duque se suma a la lista de lesionados

Atlético Nacional confirmó la lesión de la rodilla derecha de Jhon Duque. El centrocampista presentó un esguince grado dos en el ligamento colateral medial y estará por fuera de las canchas entre seis y siete semanas.

A esta lesión, se suman ochos jugadores más que se encuentran en el departamento médico del cuadro verdolaga.

Jhon Duque tuvo que ser sustituido en el partido ante Bucaramanga. El ingeniero quien hacía parte de la nómina inicialista del técnico Autori se lesionó en los primeros 45 minutos del partido por la fecha 6 de la Liga BetPlay.

El jugador venía de una rehabilitación de cuatro meses, luego de haberse sometido a una cirugía de tobillo y nuevamente su rodilla derecha lo sacará de las canchas alrededor de dos meses.

Por otro lado, Yerson Candelo recibió el alta médico, luego de no haber podido jugar contra el Deportivo Pereira en la final de la SuperLiga y ante el Atlético Bucaramanga por una expulsión y por una inflamación en el tendón izquierdo. En reacondicionamiento físico entró Jarlan Barrera y Gómez que está autorizado para retornar a los entrenamientos, después de haber pasado por una reparación artroscópica de ligamentos de tobillo.

“Es un tema médico. Estoy preocupado porque Jhon Duque ha ingresado de un proceso largo fuera del fútbol. Es un jugador y una persona espectacular y ahí uno queda triste porque no pudo completar el partido, pero no soy médico para contestarte. Ojalá no sea nada grave y pueda estar con nosotros en los entrenamientos y jugando”, dijo el DT brasileño.

Otros de los ausentes serán Jhon Solis, quien presentó una fatiga muscular en el isquiotibal derecho, Duque que presentó una contusión en la rodilla derecha, Mosquera por lesión muscular en el recto anterior y aún no se conoce el tiempo de incapacidad.

Los dirigidos por Autori jugarán el lunes 27 de febrero contra el Atlético Huila a las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.