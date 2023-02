¿Problemas en el vestuario? Héctor Cárdenas habló de la no convocatoria a Tomás Ángel

La polémica por la no convocatoria a Tomás Ángel para el Sudamericano sub-20 todavía no para y está más viva que nunca. La fortuna no le sonrío a Héctor Cárdenas en este asunto y parece quedarse sin argumentos para defender su decisión, sin pensar en que las cosas iban a salir como están saliendo.

Si el técnico recibió un mar de críticas apenas se conoció su lista de citados a la Selección Colombia sub-20, el tema creció luego de que Jhon Jader Durán fuera desafectado del torneo por su transferencia al Aston Villa y más con la falta de gol que tuvo el equipo con Ricardo Caraballo e Isaac Zuleta, naturales reemplazantes de Durán. Tan malos fueron sus rendimientos que Cárdenas encontró una pequeña luz improvisando a Jorge Cabezas Hurtado (habitual extremo) en esa posición de centro delantero.

Por si fuera poco, el caso no se ha cerrado aún terminado el Sudamericano, sino que volvió a revivirse tras la espectacular actuación de Tomás Ángel, siendo el artífice del título de Atlético Nacional contra Deportivo Pereira en Superliga.

El joven delantero de 19 años entró en el primer tiempo para cambiar el panorama de un 'verdolaga' que estaba desdibujado y perdía 0-2 en casa. En el segundo tiempo, el hijo de Juan Pablo Ángel anotó un doblete para empatar dos veces el marcador en la serie global y devolverle la vida a su equipo para quedarse con el título.

Más allá de los goles, Ángel tuvo un buen desempeño individual y colectivo. Tirado a la banda derecha, fue importante en las transiciones ofensivas e hizo un muy buen rol llegando de afuera para adentro, mostrando gran movilidad y dinamismo a la táctica del equipo.

Ahora la discusión se ha trasladado si Tomás Ángel tendrá cabida dentro de la nómina de convocados para el Mundial sub-20 de Indonesia, más aún teniendo en cuenta que Cárdenas deberá entregar una lista de 21 jugadores y no de 23 como ocurrió para el Sudamericano, por lo que deberá descartar al menos tres futbolistas del actual proceso para darle un cupo al delantero 'verdolaga'.

Más información: Carlos Antonio Vélez le revela el camino del éxito a Tomás Ángel

Respecto a esta nueva polémica, el DT de la selección sub-20 habló en Antena 2 y al hablar sobre la no convocatoria del atacante para el Juventud de América, dejo entrever que se debió a posibles problemas dentro del vestuario: "manejamos seres humanos que tienen emociones y sentimientos… es importante fortalecer los lazos de amistad".

Cárdenas confirmó que "habrá cuatro convocatorias y dos partidos que están prácticamente confirmados" como preparación para el Mundial. Y respecto a la posibilidad de llamar a Tomás Ángel, dijo que "hay que sumar dos o máximo tres jugadores a (los microciclos de) esta selección". ¿Se abrirá la controversia de nuevo en mayo?