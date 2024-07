Luis Díaz se pronunció tras perder la final vs. Argentina: “No nos vamos a cansar de intentarlo”

Para nadie es un secreto que la derrota de la final de la Copa América para todos los jugadores de la Selección Colombia fue un baldado de agua fría, teniendo en cuenta que a lo largo del torneo fue creciendo la ilusión de consagrarse campeona del torneo, luego de los diferentes compromisos que disputó en territorio norteamericano.

Sin embargo, la derrota contra la Selección Argentina hizo que todos los miembros del equipo tricolor se vieran bastante afectados, por lo que por medio de las redes sociales enviaron un mensaje de agradecimiento a todos los colombianos, que igual que ellos se ilusionaron con obtener el segundo trofeo en toda la historia del equipo nacional.

Luis Díaz se pronunció tras perder la final de la Copa América

Uno de los jugadores que se pronunció luego de varios días fue Luis Díaz, máxima figura de la Selección Colombia y quien por medio de las redes sociales dejó un conmovedor mensaje tras lo sucedido en Miami, afirmando que sigue en proceso de recuperación del dolor por perder, pero de pie para seguir intentando lograr un trofeo para la selección.

“Queridos Colombianos, me tomé unos días para procesar el dolor de perder esta final. Hoy quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la copa América desde cada rincón del país, los banderazos en nuestros hoteles, sus mensajes en redes, el llenar los estadios, todo fue increíble. Lastimosamente, no pudimos darnos la alegría de ser campeones, pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos a ilusionarnos”, añadió Luis Díaz.

Además, el colombiano se mostró orgulloso por todo el trabajo que realizaron sus compañeros dentro de la Copa América, asegurando que seguirán intentando entregarle una estrella al pueblo cafetero.

“Estoy orgulloso de todo nuestro equipo, somos una familia y hemos dejado todo en la cancha por nuestra bandera. Por último, quiero decirles que la vida me ha enseñado a caer y levantarme, el dolor es un maestro que va forjando el carácter y moldeándonos para un futuro mejor. VIVA COLOMBIA”, finalizó Luis Díaz.

Luis Díaz, uno de los más criticados en la Copa América

Lastimosamente, el guajiro ‘Lucho’ Díaz no pudo desenvolver todo su talento dentro del campo de juego y no se encontró en ningún momento en partido. Díaz inició el juego por la banda izquierda, como es costumbre, sin embargo, con el paso de los minutos y las pocas opciones creadas, el extremo se pasó a la banda derecha, pero allí tampoco pudo figurar de buena manera.

De acuerdo con ‘Sofascore’, Díaz fue uno de los peores calificados de Colombia en la gran final con 6.3 puntos. El delantero del Liverpool disputó 105 minutos, disparó una vez a puerta, intentó 5 regates, pero salió vencedor en solo uno de ellos. Realizó 41 toques, con tan solo un pase clave, perdió doce veces el balón, lo que representa un dato muy importante para una de las máximas figuras del combinado tricolor.