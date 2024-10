Luis Díaz va por su revancha con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: ¡Duelo entre 'cafeteros'!

Este sábado 5 de octubre, Liverpool visitará al Crystal Palace para disputar un duelo válido por la séptima fecha de la Premier League 2024/25. Los dirigidos por Arne Slot intentarán reclamar el triunfo en el Selhurst Park para defender el liderato en el rentado inglés. Luis Díaz se verá las caras con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, sus compañeros en la Selección Colombia.

Los 'reds' han protagonizado un gran arranque de temporada. Acumulan cinco triunfos (vs. Ipswich Town, Brentford, Manchester United, Everton y Wolverhampton) y tan solo una derrota (vs. Nottingham Forest). En este momento, el equipo de Merseyside cuenta con 15 puntos, uno más que el Manchester City y Arsenal.

Entretanto, los comandados por Oliver Glasner han tenido un inicio preocupante. Todavía no suman 'de a tres' en la Premier, pues tiene tres empates (vs. Chelsea, Leicester City y Manchester United) y el mismo número de derrotas (vs. Brentford, West Ham y Everton). Están ubicados en la zona roja del descenso, pues ocupan la casilla 18, con tres enteros.

Luis Díaz quiere 'sacarse la espina' con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma

El pasado 14 de abril, los 'rojos' recibieron a las 'águilas' para disputar un partido correspondiente a la jornada 33 de la Premier League. Los entonces dirigidos por Jürgen Klopp se llevaron una gran decepción en Anfield, luego de perder por 0-1 y perdió cualquier tipo de ilusión por el título. Los tres referentes de la 'tricolor' fueron inicialistas en el emblemático estadio inglés.

Al minuto 14', Eberechi Eze aprovechó una asistencia de Tyrick Mitchell y venció la portería custodiada por Alisson Becker. El extremo guajiro no tuvo su mejor desempeño y fue reemplazado por Diogo Jota al 66'. Por su parte, el volante nacido en El Cerrito fue amonestado al 90+7'.

Crystal Palace vs. Liverpool por la Premier League: hora y dónde ver