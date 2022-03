Luis Díaz vive un sueño en el Liverpool: “Quiero seguir dando lo mejor de mí”

El presente de Luis Díaz cada día es mejor en el Liverpool, club que busca ser protagonista en todas las competiciones y además con nueve partidos, más un título ya su espalda, el colombiano se mostró contento.

Estoy muy, muy feliz de cómo comenzó y que continúe por mucho tiempo

“Va de la mejor manera posible y es como todos queríamos. Ciertamente desde un punto de vista personal, es justo como quería intentar empezar y lo que he soñado y como soñaba empezar. Sabía que vendría a un club muy competitivo metido en todo. Entonces, estoy muy, muy feliz de cómo comenzó y que continúe por mucho tiempo”

En declaraciones a la página oficial del club, el colombiano se refirió a la rápida adaptación que ha tenido en el Liverpool.

Estoy aquí para tratar de ayudar, estoy aquí para tratar de apoyar al equipo ya los muchachos. Como digo, quiero seguir dando lo mejor de mí

“Ha sido una pequeña sorpresa, sí. Así es como quería que todo saliera bien. Quería acomodarme lo más rápido posible, como decía antes, y conocer el estilo de juego y sentirme cómodo. En los entrenamientos y en el campo, creo que he logrado desarrollar un buen entendimiento con mis compañeros de equipo, y creo que eso se debe tanto a ellos como al cuerpo técnico, quienes me han ayudado en este período de adaptación. Han sido de gran ayuda para mí. Estoy aquí para tratar de ayudar, estoy aquí para tratar de apoyar al equipo ya los muchachos. Como digo, quiero seguir dando lo mejor de mí”

Además, sobre el título obtenido en la Copa de la Liga inglesa contra el Chelsea y el cariño que recibe por parte de la hinchada de los ‘Reds’, el colombiano se refirió a cómo está viviendo esto.

“Absolutamente, fue una gran final. Obviamente los jugadores siempre dan todo lo que pueden, y más para intentar ganar este tipo de partidos, finales tan importantes como esas. Así que vernos ganar fue fantástico. Y la forma en que se produjo, después de los penaltis, se puede ver lo mucho que significó para la afición. Sabemos que siempre nos apoyan en las buenas y en las malas, por lo que ciertamente se hicieron sentir en el campo durante todo el juego y en los penaltis. Fue fantástico. Que eso haya sucedido en solo unos pocos días aparentemente desde que me uní al club, fue absolutamente fantástico. Pero mantén los pies en la tierra, se trata de seguir trabajando duro, tratando de crecer como jugador y como ser humano, mientras trato de seguir contribuyendo a la causa y al Liverpool FC”

Anécdota con Fabinho, competencia en el ataque y Manchester City

En otras declaraciones, el colombiano confirmó la historia que días atrás había comentado su compañero brasileño Fabinho sobre el penalti que cobró contra el Chelsea en la final.

“¡Es cierto! En los días previos a la final, estábamos lanzando penales y seguro que entrenábamos juntos. Había estado bromeando, diciendo: 'Si va a los penaltis, haré un Panenka'. Y dije: 'No puedo creerlo'. Me reía de él y le decía: '¡No, no puedes hacer eso! Si sale mal, la afición se lo lleva mal en una final.' Entonces, cuando llegó el momento y él está dando un paso al frente, pensé: 'Caramba, ¿va a hacer esto?' Cuando salió como lo hizo, solo muestra la clase y la calidad del jugador que lo hizo. Estaba un poco conmocionado y sorprendido en el buen sentido de cómo sucedió”

Compañeros: “Estoy muy, muy feliz de compartir campo de entrenamiento y campo con ellos. Los había admirado desde lejos, pero cuando estás de cerca y entrenas con ellos, puedes decir mucho más que si estás viendo la televisión. Simplemente no es lo mismo verlo en la televisión o desde las gradas. Lo aprecias [más] cuando estás junto a ellos. Y no es solo al frente, sino que en todo el parque está esa cualidad entre todos los jugadores. Todos tienen una gran habilidad, habilidad en términos futbolísticos y también tácticamente: son muy conscientes y tienen una gran apreciación del juego también tácticamente”

