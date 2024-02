Luis Fernando Muriel dejará Italia para jugar en un equipo de la MLS: bombazo en Europa

Un fuerte bombazo sacudió el fútbol en Europa y tuvo repercusiones en Colombia. Luego de varios rumores, se dio a conocer que Luis Fernando Muriel tendría todos listo para dejar el Atalanta y Europa, pues el atacante colombiano habría llegado a un principio de acuerdo con un reconocido equipo de la MLS.

En días anteriores, se informó desde Italia que Luis Fernando Muriel no sería prioridad para el entrenador del Atalanta para la segunda parte de la temporada de la Serie A, motivo por el cual, daría luz verde para que las directivas del club comenzaran a negociar la salida del delantero, quien también estaría dispuesto de salir del club de Bérgamo.

Ahora, se conoció que Luis Fernando Muriel ya tendría todo listo para salir del Atalanta y Europa, pues el jugador habría aceptado la oferta de Orlando City de la MLS, quien haría un esfuerzo económico para quedarse con los servicios del barranquillero, quien buscará pelear un cupo en la convocatoria de la Selección Colombia en el 2024.

Según dio a conocer Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, las directivas del Atalanta aceptaron la propuesta del Orlando City por los servicios del jugador, quien también aceptó los términos del club para firmar su contrato, el cual será válido por tres años, es decir, hasta el 2027.

“El Orlando City ha llegado a un principio de acuerdo para fichar a Luis Muriel. Atalanta recibirá € una tarifa de 1 millón, Muriel ya aceptó la propuesta. El contrato será válido por tres años potenciales en total. Documentos por aprobar y luego… allá vamos”, fueron las palabras del reconocido periodista.

🚨🟣🇨🇴 Orlando City have reached an agreement in principle to sign Luis Muriel.



Atalanta are set to receive €1m fee, Muriel has already accepted the proposal.



The contract will be valid for three, total potential years.



Documents to be approved and then… here we go. pic.twitter.com/r23FpLkcuu