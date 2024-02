Luis Fernando Muriel podría despedirse del Atalanta y de Europa: oferta de la MLS

La situación de Luis Fernando Muriel en Italia es de odio y de amores. El jugador de la Selección Colombia no está teniendo la continuidad esperada en el Atalanta y todo parece indicar que el delantero podría tener una inminente salida del club del Bérgamo, quien estaría escuchando propuestas por el barranquillero.

En la actualidad, Luis Fernando Muriel ha disputado 17 partidos en la presente temporada con el Atalanta, logrando marcar dos goles y dejando una asistencia. Sin embargo, y a pesar su gran rendimiento, el delantero no se ha podido ganar la confianza del entrenador, quien en la mayoría de los partidos lo pone en el banquillo de suplentes.

Ante la poca continuidad, medios italianos dieron a conocer que la relación entre Luis Fernando Muriel y Atalanta estaría próxima a acabarse, pues todo parece indicar que Gianpiero Gasperini, entrenador del cuadro Bérgamo, no tendría como prioridad al delantero y lo dejaría ir del equipo en este o el otro mercado de fichajes.

Según dio a conocer Matte Moretto, periodista especializado en fichajes, Luis Fernando Muriel estaría entre los planes del Orlando City de la MLS, quienes al parecer ya habrían presentado una oferta por el jugador de la Selección Colombia y estarían esperando una respuesta del cuadro italiano.

“Orlando City presentó recientemente una primera oferta por Muriel. Los clubes están discutiendo un posible traspaso de última hora. El interés, en cualquier caso, seguiría vivo hasta junio, cuando Muriel quedará libre”, aseguró el periodista por medio de su cuenta de X

Orlando City ha presentato in queste ore una prima offerta per Muriel. I club stanno discutendo per un possibile trasferimento last minute.



L’interesse, in ogni caso, resterebbe vivo per giugno quando Muriel sarà svincolato. https://t.co/64uBR499ak