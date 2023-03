Luis Suárez recordó cuando Messi le dijo a Neymar que Inglaterra era mejor que el PSG

Una de las épocas más brillantes del Barcelona fue liderada por los tres sudamericanos: Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi, quienes iban a cualquier cancha a brindar espectáculo y consiguieron grandes títulos a pesar de compartir el estrellato ante la prensa.

Lionel Messi ha sido el mejor jugador de la historia del Barcelona, pero la llegada de Luis Suárez y Neymar le fue quitando protagonismo al argentino, quien al parecer lo tomaba de la mejor forma y sólo pensaba en conseguir títulos y formar una gran amistad con los otros sudamericanos.

Respecto a lo que fue la relación de amistad dentro del plantel del Barcelona, Luis Suárez dio una entrevista a la revista Placar, en donde reveló cómo llevaban las cuestiones de estrellato. Además, el uruguayo recordó cuando Neymar se marchó al fútbol francés y los consejos que le dio tanto él, como Lionel Messi.

“Para nosotros, Messi era el mejor del mundo y para mí, Neymar era el segundo mejor. Me ayudaron a ganar la Bota de Oro y siempre estaré agradecido. Es una prueba más de que tres estrellas juntas pueden jugar en el mismo equipo con el objetivo de ganar para el equipo, no individualmente. Y creo que eso fue lo que nos hizo mejores y buenos compañeros”, dijo el uruguayo.

Suárez indicó que desde un principio los tres se pusieron de acuerdo y se ayudaban a conseguir los premios individuales. Nunca hubo envidias y siempre pensaron en el equipo: “Les dije a los dos que vendría a ganar, triunfar y a conseguir cosas importantes. No me bastó con discutir con Neymar sobre quién tirará los penaltis, ni voy a disputar con Messi tirar las faltas. Fuera del campo, cuando nos juntábamos a tomar mate (Neymar no lo hacía) él venía a sentarse y hablábamos de todo tipo de cosas”, agregó Suárez.

Finalmente, Suárez recordó cuando llegó la oferta del PSG por Neymar, quien vivía el mejor momento de su carrera, y aseguró que Messi le aconsejó que no se fuera al fútbol francés por su mal nivel. Ahora el argentino también juega en el fútbol galo.

“No me gustaba mucho hablar de eso, pero llegó un momento en que ya era una pelota grande, así que fuimos a hablar con Neymar y le dijimos: ‘Si quieres ganarlo todo, quédate aquí con nosotros. Nosotros, como amigos, le aconsejamos que se quedase, pero es su decisión, la de su familia. Dijimos: ‘Neymar, Inglaterra es mejor. City, ese fútbol será mejor allí. ¿Pero en Francia?”, concluyó.

Suárez aseguró que Neymar habría podido ganar el Balón de Oro si no se hubiese ido del Barcelona y todos estaban dispuestos a ayudarlo a conseguirlo.