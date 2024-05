Mane Díaz le dejó mensaje a Jürgen Klopp en su despedida: “Gracias por aceptar a mi hijo”

Jürgen Klopp se despidió este domingo 19 de mayo del banquillo del Liverpool en medio de numerosos homenajes después de ocho temporadas al frente de uno de los clubes más importantes de Europa y quien no quiso dejar escapar la oportunidad para saludarlo fue el papá de Luis Díaz, Mane, quien le envió un mensaje muy emotivo desde la sala de su casa.

El técnico alemán se despidió del Liverpool este domingo con la victoria de su equipo sobre Wolverhampton y después de infinitas emociones que les brindó a los hinchas ‘Reds’ y por esta razón Mane Díaz quiso sumarse a los saludos.

Mane Díaz se despidió de Jürgen Klopp

“Hoy le doy gracias a Dios y al profesor Jürgen Klopp por haber recibido a Luis Díaz con los brazos abiertos”, inició diciendo el papá de ‘Lucho’ en un video difundido en sus redes sociales.

Mane se ha dejado con mucho movimiento en sus redes sociales durante los últimos meses, en los que incluso compartió con Jürgen Klopp después de un partido del Liverpool. El papá de ‘Lucho’ no desaprovechó para tomarse algunas fotografías con el técnico que le brindó la confianza a su hijo y de esta manera le agradeció.

“Dios te bendiga siempre. Hoy nos quedamos tristes porque te vas, pero eres uno de los más grandes. Te llevamos en el corazón, gracias por aceptar a Luis Díaz, Dios te bendiga, eres el mejor”, agregó Mane en sus redes.

Jürgen Klopp se marcha del Liverpool

En Liverpool Jürgen Klopp no caminará nunca solo. Autoproclamado 'the Normal One' a su llegada, el alemán se despide de Anfield como héroe adorado del pueblo rojo, al que ha conquistado con su energía comunicativa, humildad y un fútbol furioso que trajo sonrisas y títulos.

El último capítulo de la historia de amor entre Klopp y la ciudad de Liverpool tendrá lugar el domingo, en el cierre de la Premier League contra el Wolverhampton, con un "You'll Never Walk Alone" ("Nunca caminarás solo"), el himno del equipo, cantado con emoción por los hinchas.

"Decir adiós nunca es agradable, pero decir adiós sin sentirse triste o lastimado, eso hubiera significado que el momento no fue maravilloso", declaró el técnico el viernes, "en paz", en su última conferencia de prensa "en una ciudad maravillosa, muy especial".

En enero el cielo se cayó para los aficionados de los Reds, sorprendidos por el anuncio sorpresa de su salida al final de temporada.

Sucesor en el imaginario colectivo del mítico Bill Shankly, entrenador en los años 60 y 70, Klopp, de 56 años, siempre ha mostrado su simbiosis con la ciudad portuaria: "Está hecha para mí y yo estoy hecho para Liverpool".