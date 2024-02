Mark Cavendish 'picó' el duelo con Fernando Gaviria, en la previa del Tour Colombia 2024

El próximo martes, arrancará el Tour Colombia 2024. La cuarta edición de esta importante prueba, de categoría 2.1, ofrecerá un imperdible duelo entre Mark Cavendish y Fernando Gaviria. El corredor británico, ganador de 34 etapas en el Tour de Francia, quiere sumar triunfos y coronarse en territorio nacional.

Cavendish, quien prolongó su carrera ciclística con la intención de convertirse en el pedalista con más triunfos en la 'Grande Boucle' (comparte el récord con Eddy Merckx), está expectante al inicio de esta carrera. El líder del Astana Qazaqstan estuvo presente en la atención a medios y le mandó una advertencia al velocista nacido en La Ceja.

"Soy muy afortunado porque he estado con varios corredores de diferentes generaciones en muchas carreras, me he adaptado quizás a los cambios y Alejandro Valverde me enseñó que hay que amar la bicicleta", empezó diciendo el experimentado corredor nacido Douglas, de 38 años.

Mark Cavendish está enamorado de Colombia

"Es mi primera vez en Colombia, pero ahora me quiero quedar aquí, estuve una semana en Medellín, fue increíble. Ahora entiendo porque cuando los colombianos bajan al nivel del mar es casi un juego para ellos. Las carreteras han estado espectaculares, el amor por la bicicleta es muy fácil de ver, no puedo esperar para empezar la carrera", agregó el triple campeón mundial de madison.

Gaviria y Cavendish han tenido varios encuentros a lo largo de sus carreras en el WorldTour y esperan brindarle un espectáculo a la afición del deporte de las bielas. "En el sprint vamos a ver qué sucede con Fernando Gaviria, él también tiene un equipo muy fuerte, así que vamos a disfrutar", afirmó el británico, quien además tiene 17 etapas del Giro de Italia a su nombre.

Fernando Gaviria no guardo silencio y le respondió a Mark Cavendish

"Hay rivales bastante fuertes como el compañero aquí al lado, Mark Cavendish". Yo le he ganado, él me ha superado, así que cualquier cosa puede pasar. Además, hay corredores de aquí de Colombia que pueden sorprender y vencernos. Con él hemos competido y tenemos una muy buena amistada", dijo el 'escarabajo', integrante del Movistar Team.

Mark Cavendish habló del récord del Tour de Francia

"Siempre he pensado en el Tour de Francia durante toda mi carrera, también pienso en otras, especialmente como sprinter. Ahora mismo me siento muy bien a nivel físico y mental", concluyó Cavendish, quien no gana en la ronda francesa desde 2021.