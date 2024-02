"Nairo Quintana está disfrutón, feliz y motivado para el Tour Colombia 2024": así llegará 'Nairoman'

El próximo martes, arrancará el Tour Colombia 2024. Esta prueba UCI America Tour 2024 2.1 volverá al país, luego de tres años de ausencia, por lo cual hay bastante expectativa entre los amantes del deporte de las bielas. Nairo Quintana es una de las principales atracciones de esta carrera y Pablo Lastras, director del Movistar Team, dio detalles del presente del 'escarabajo' boyacense.

Quintana Rojas, quien ya estrenó el 'maillot' de la formación española en el Campeonato Nacional de Ciclismo espera obtener grandes resultados en el altiplano cundiboyacense y recuperar sensaciones, luego de un año de inactividad. Recordemos que en el 2023 'Nairoman' se quedó sin equipo, tras su salida del Arkéa-Samsic y su controversial descalificación del Tour de Francia.

"Veo a Nairo Quintana disfrutón, feliz y motivado para este Tour Colombia", empezó diciendo uno de los 'jefes' de la escuadra telefónica. El campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 participará por tercera vez en esta carrera. El ciclista criado en Cómbita fue segundo en 2018 y quinto en 2019.

"Nairo Quintana está feliz": así llegará al Tour Colombia 2024

"Nairo está feliz, como ya dijo él mismo en la presentación de Movistar el día 21 de diciembre. Ha vuelto a la competición igual que siempre. Está muy delgado, viene muy ambicioso y hay que pedirle incluso a veces que frene. Igual ese ímpetu le lleva a cometer algún error, por esas ganas de agradar. Suele pasar cuando vuelves de una lesión o cuando vuelves de un parón largo, en este caso es de un año sin competir", agregó Lastras, en unas declaraciones recogidas por 'EFE'.

Nairo Quintana va por el triunfo: sus rivales

"Está con muchas ganas para intentar ganar en su país, en su territorio. Irá a disputar. Va a estar muy difícil con equipos como el EF Education, con Egan Bernal, y con todos los amigos y rivales colombianos. El objetivo es ganar, incluso hacer un top 3. Ese sería muy buen resultado", señaló el director del Movistar.

La mentalidad ganadora de Nairo Quintana: una garantía

"No se siente demasiado presionado. Es un líder, es un ganador, y, además, el que no se meta presión no sirve para este deporte y él se mete presión. Está preparado", concluyó.