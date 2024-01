¡Histórico! Mayra Ramírez llegó al Chelsea, en una transferencia récord del fútbol femenino

Este viernes 26 de enero, Chelsea oficializó el fichaje de Mayra Ramírez. La delantera de la Selección Colombia fue presentada en el mítico Stamford Bridge, donde vistió al característica camiseta azul de 'las leones', máximas ganadoras de la FA Women's Super League y finalistas de la UEFA Women's Champions League 2020/21. La 'cafetera' se convirtió en el fichaje más caro del fútbol inglés y podría romper la marca que estableció Keira Walsh.

Chelsea, que fue en busca de una 'killer' tras la lesión de Sam Kerr, le desembolsó 385,000 libras esterlinas al Levante. "Si se alcanzan las 43.000 libras esterlinas en bonos, la tarifa se convertiría en un nuevo récord mundial, superando las 400.000 libras esterlinas que el Barcelona pagó por Walsh procedente del Manchester City", señaló 'Sky Sports.

Ramírez tuvo un 2023 consagratorio. Anotó 14 goles en la Liga F y brilló con la 'tricolor' en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Cabe resaltar que fue subcampeona de la Copa América 2022 (dos goles en cinco partidos) y reclamó la medalla de oro Juegos Panamericanos de Perú 2019. Hace escasos días, fue finalista de la Supercopa de España, la cual quedó en manos del Barcelona.

"Esto es demasiado, es mucha emoción. No me cabe en la mente haber sentido esto, estoy muy contenta de estar aquí. Mis metas son las mismas que las del grupo, sacar los máximos títulos esta temporada", dijo la futbolista oriunda de Sibaté, de 26 años.

The rumours are true, Mayra Ramirez is a Blue! 😎#HolaMayra pic.twitter.com/nonZu0Vuzn