Alfredo Arias podría dar un paso al costado y Medellín ya le tiene reemplazo: ¿De quién se trata?

Independiente Medellín ha sufrido duros golpes en los últimos años. .Perdió dos finales de liga por la vía de los penaltis, tuvo decepciones a nivel internacional y el arranque del 2024 ha estado acompañado de dos goleadas (5-0 vs. Millonarios y 3-0 vs. Junior de Barranquilla). Por estas razones, las directivas del DIM están mirando hojas de vida, en caso de que Alfredo Arias no quiera continuar.

Arias tuvo un clausura notable, el cual terminó en desastre por el gol agónico de Vladimir Hernández, cuando el Atanasio Girardot estaba alistándose para celebrar la séptima estrella. En el 'todos contra todos', Medellín perdió solo un partido (vs. Santa Fe) y fue cabeza de serie para los cuadrangulares semifinales.

El 'rojo de la montaña' lideró el 'grupo de la muerte', junto a Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional. Le ganó el pulso a Millonarios y se clasificó a la final, después de ganar cinco partidos y perder uno. Toda la hinchada del 'azul y rojo' estaba ilusionada con el proyecto de Arias, quien ya había rendido con Deportivo Cali y los 'leones'.

Alfredo Arias 'aplastó' a Atlético Nacional

En la segunda parte del 2023, se disputaron cuatro ediciones del 'clásico paisa' y Arias ganó todas. En la fase preliminar, Medellín se impuso por 1-0, como local, gracias a un gol de Diego Moreno. Cuando fue visitante contra el 'verde' en el 'todos contra todos' ganó 1-2 con un penalti de Dani Torres.

En el Grupo A, ganó 2-1 oficiando como local y en el Polideportivo Sur estaba propinándole una goleada histórica (0-5), cuando tuvieron que parar el partido por desmanes de la hinchada 'verdolaga'.

Junior 'noqueó' a Alfredo Arias

Todo era alegría para el DIM, que viajó a Barranquilla para disputar la final de ida. A pesar de que perdió 3-2 en el Metropolitano, logró un buen resultado y tenía todo dispuesto para darle la vuelta a la serie en l la capital antioqueña.

Joaquín Varela y Edwuin Cetré revirtieron el marcador y DIM estaba listo para dar la vuelta olímpica. Al minuto 90', Hernández aprovechó un descuido dela defensa y forzó los penaltis. Santiago Mele le detuvo el penalti a Torres y el 'tiburón' se proclamó campeón.

Este subcampeonato dejó varias 'cicatrices' y Medellín sufrió dos goleadas en el inicio del apertura 2024: 5-0 contra Millonarios y 3-0 contra Junior. Por esta razón, las directivas del conjunto paisa están preparándose para una posible dimisión del estratega uruguayo.

“El Medellín dice, hombre, en cualquier momento, el profe (Arias) dice ‘me voy’. Entonces tiene listo a Mario Acevedo. Uruguayo que dirigió mucho tiempo en México. Lo tienen ahí y seguramente va a tener a algún colombiano en el cuerpo técnico”, dijo Tito Puccetti.