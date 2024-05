Miguel Ángel Borja estalló contra el arbitraje en la Copa Libertadores: “Le cuesta sacar una roja”

El tema del arbitraje no es solo un problema que pasa en Colombia, sino en gran parte del mundo. En esta oportunidad, los afectados fueron los jugadores de River Plate en el compromiso contra Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, donde se presentó una jugada que dividió el compromiso en dos partes.

La jugada polémica se presentó en el minuto 55 de la parte complementaria, luego de una fuerte infracción de Leandro Lozano contra Rodrigo Aliendro, la cual dejó al jugador de River Plate en el piso. Ante la fuerte infracción, el VAR tomó la decisión de llamar al juez, pero tras revisar la jugada, Anderson Daronco, árbitro del compromiso, solo le mostró tarjeta amarilla al jugador charrúa.

Sin embargo, los hechos no se quedaron allí, pues minutos después Díaz cobró venganza e hizo una fuerte entrada a Lozano, lo que desencadeno una fuerte gresca entre los jugadores de ambos equipos. Al finalizar la pelea, el juez central solo mostró tarjetas amarillas, a pesar del puño en la cara de Franco Romero a un jugador de River, lo que merecía la expulsión del partido.

Miguel Ángel Borja explotó contra el arbitraje en Libertadores

Ante lo sucedido en el juego contra Nacional, Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate, no se quedó callado y mostró su inconformismo por la actuación de Anderson, dejando claro que le “dio miedo” sacar tarjetas rojas durante el partido y que de una u otra manera estas acciones afectaron al equipo argentino.

“Hay una jugada que, para mí, marca el juego en el segundo tiempo, que era roja, entonces yo no entiendo a un árbitro, con más de 500 partidos encima, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del VAR no es por una amarilla, te llaman es por una roja. Yo creo que eso influyo mucho, hay que seguir trabajando lo que queda por delante, porque se nos han dado los resultados y vamos a seguir viendo”, aseguró Miguel Ángel Borja.

Además, Borja dio un análisis de las jugadas polémicas del partido, dejando claro que la cuando el VAR llama al juez central es para ver una posible tarjeta roja y no para mostrar tarjetas amarillas en el partido.

“La falta contra Aliendro no es una agresión directa porque Lozano va con intención de hacerle daño, de pronto pudo haber castigado esto y luego la 'piña' que le pegan a Paulo (Díaz), cuando te llaman del VAR, hay que saber interpretar el tema del VAR, porque si no van a estar llamando todo el tiempo por una amarilla y, hasta donde yo tengo entendido, te llaman es por una roja. Entonces, no sé por qué el árbitro con más de 500 partidos, porque lo conozco de Brasil, por qué le cuesta sacar una roja ¡Si es roja, es roja, hermano!”, agregó Borja.

Reclamos de Miguel Ángel Borja al juez central

Por último, el delantero colombiano afirmó que tuvo una discusión con el juez central, pues aseguró que el partido se define por pequeños detalles y el juez central intervino en el marcador final.

“Le dije cuando iba a sacar la amarilla y ahorita que se acabó el partido, porque el partido se define por detalles”, finalizó.