Miguel Borja se recuperó y pone a ganar a River en superclásico contra Boca: vea el gol acá

Miguel Ángel Borja era quizás la principal expectativa en la previa al superclásico entre River Plate y Boca Juniors este domingo por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

El colombiano fue baja en el último partido contra Instituto de Córdoba por una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, pero su respuesta a las exigencias en los últimos entrenamientos fue favorable y el entrenador Martín Demichelis decidió esperarlo hasta último momento para tenerlo en cuenta.

Demichelis sorprendió y puso a Borja en la alineación titular, pues es su mejor jugador y no podía darse el lujo de no tenerlo para un partido de este calibre, que no solo es importante por el contexto histórico, sino porque hace parte del camino a un nuevo título.

Miguel Borja marcó el primer gol de River Plate contra Boca Juniors: video

Miguel Ángel Borja no demoró en responder a la confianza de su DT. Al minuto 9 abrió el marcador en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y puso a ganar a River en el superclásico.

El 'millonario' robó en campo propio y con transiciones rápidas inició contraataque letal. 'Nacho' Fernández le dio un pase filtrado a Claudio Echeverri, quien condujo de manera espectacular y llegando al área abrió el balón para habilitar a Borja, que de primera remató al arco y venció al arquero Sergio Romero.

Miguel Borja extiende su gran racha goleadora en River Plate

Con este gol, Miguel Borja se consolida como el máximo goleador del fútbol argentino con 13 goles en 13 partidos. Contando todas las competencias, el delantero cordobés acumula 14 anotaciones en 15 presentaciones en lo que va del 2024 con River Plate, sumando el que convirtió en Copa Libertadores contra Nacional de Montevideo.