VIDEO | Miguel Borja reveló cómo convenció a 'Juanfer' para cobrar el penalti: "Toqué su corazón"

El sábado pasado, la Selección Colombia le propinó una notable 'manita' (5-0) a su similar de Panamá y avanzó a las semifinales de la Copa América 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se verán las caras con Uruguay y esperan conseguir un buen resultado para seguir soñando en la edición 48 del certamen que organiza la Conmebol. Miguel Borja se reportó con el último gol del compromiso y reveló una divertida anécdota con Juan Fernando Quintero.

La 'tricolor' tuvo una gran actuación en el State Farm Stadium (Glendale, Arizona). Colombia se fue al entretiempo con una ventaja de tres goles, gracias a las anotaciones de Jhon Córdoba, James Rodríguez y Luis Díaz. En el complemento, el combinado nacional siguió dominando las acciones y logró una cuarta diana, gracias a un espectacular remate de Richard Ríos.

Al 90+1', Santiago Arias atacó por la banda derecha y recibió una terrible infracción por parte de José Ángel Córdoba. Maurizio Mariani, árbitro italiano, no lo pensó dos veces y señaló el '´punto blanco'. Como Rodríguez y 'Lucho' ya no estaban en el terreno de juego, 'Juanfer' se iba a encargar del cobro. Borja, quien había sustituido a Córdoba, se acercó al volante de Racing y lo convenció de que lo dejara patear el penalti.

Miguel Borja y su anécdota con Juan Fernando Quintero en el penalti vs. Panamá

Borja, quien no anotaba con la 'amarilla' desde el 23 de marzo de 2022 (triunfo 3-0 vs. Bolivia), quería cortar esa 'sequía' y volver a festejar con Colombia. Para poder cobrar el penalti, tuvo que persuadir a Quintero. "Le dije que era mi hermanito. Apenas le dije eso, le toqué el corazón, la fibra, y me lo dejó", contó el 'Colibrí' en una conversación con 'Caracol Radio'.

Miguel Borja y la importancia de volver a anotar con Colombia

"Yo lo dije hace dos o tres meses atrás, en River Plate, que estoy compitiendo conmigo mismo. Cuando cogí el penalti pensé en los 23 goles y que podía hacer 24. Eso me da mucha tranquilidad, con base a eso sigo esforzándome y espero que sean muchos más en la Selección", concluyó el atacante nacido en Tierralta, de 31 años.