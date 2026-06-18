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Millonarios anunció barrida de jugadores de cara al segundo semestre de Liga Betplay

Los embajadores dieron a conocer los jugadores que salieron mediante sus redes sociales.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
10:53 a. m.
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Millonarios Fútbol Club ha decidido cortar de raíz tras un semestre lleno de frustraciones tanto en la Liga BetPlay como en el plano internacional. La junta directiva, en concordancia con el cuerpo técnico, comenzó a ejecutar una profunda "barrida" de su plantel profesional con el objetivo de liberar cupos salariales, renovar la energía del vestuario y confeccionar una plantilla competitiva que devuelva al equipo a los puestos de vanguardia en la segunda mitad del año.

Tras confirmarse la eliminación prematura y los bajos rendimientos colectivos, la institución bogotana emitió los primeros comunicados oficiales que marcan la salida de varios futbolistas cuyos contratos no serán renovados o se dieron por terminados de mutuo acuerdo.

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El arco y la zona ofensiva han sido los principales focos de atención en esta primera ola de desvinculaciones. El club confirmó oficialmente que cuatro jugadores no seguirán vistiendo la camiseta azul para la Liga BetPlay 2026-II.

Estos son los jugadores que no seguirán en Millonarios para 2026

  • Diego Novoa: El guardameta bogotano finaliza su ciclo tras haber disputado 55 partidos. Señalado fuertemente por la hinchada debido a errores puntuales que costaron puntos clave, su contrato al 30 de junio no será renovado.
  • Jorge Cabezas Hurtado: A pesar de mostrar leves destellos de mejoría en el tramo final del torneo, el delantero no logró consolidarse ni justificar su continuidad. Cerró su ciclo con apenas cuatro goles en 26 compromisos.
  • Álex Castro / Nicolás Giraldo: Se sumaron a la lista de bajas definitivas al confirmarse que el club busca reestructurar el mediocampo y las bandas con nombres de mayor peso específico.

Con la inminente salida de otros nombres pesados en el mercado, se especula que la lista total de bajas podría ascender hasta los 7 u 8 jugadores antes del inicio de la pretemporada oficial.

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