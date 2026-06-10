Millonarios pierde a uno de sus delanteros para el segundo semestre

Jorge Cabezas Hurtado estaría viviendo sus últimos días como jugador de Millonarios. El delantero de 22 años, que disputó el primer semestre de 2026 con el equipo embajador, tendría un principio de acuerdo para continuar su carrera en Deportes Tolima, uno de los clubes que más se ha movido en el actual mercado de fichajes.

La operación aún no ha sido oficializada, pero diferentes versiones apuntan a que el atacante cambiará de camiseta una vez finalice su vínculo con el conjunto bogotano, que vence el próximo 30 de junio.

¿Por qué Jorge Cabezas Hurtado saldría de Millonarios?

La posible salida del delantero está relacionada con las condiciones de su préstamo. Cabezas Hurtado pertenece al Watford de Inglaterra y Millonarios no habría logrado extender la cesión del futbolista para el segundo semestre del año.

Además, la opción de compra contemplada en el acuerdo representaba una inversión cercana a los dos millones de dólares, una cifra que terminó alejando cualquier posibilidad de negociación definitiva.

Durante las últimas semanas, el club azul evaluó distintas alternativas para mantener al atacante dentro de su proyecto deportivo. Sin embargo, todo indica que las conversaciones no avanzaron y el jugador tomará un nuevo rumbo en el fútbol colombiano.

¿Cuál sería el nuevo equipo de Jorge Cabezas Hurtado?

De acuerdo con el periodista deportivo, Julián Capera, Deportes Tolima es el club que tiene avanzada la negociación con Watford para quedarse con el jugador en condición de préstamo.

La llegada del delantero encajaría en el proyecto liderado por Lucas González, que busca fortalecer su plantilla para afrontar un semestre cargado de retos deportivos.

Además de disputar la Liga BetPlay II-2026, el conjunto pijao tendrá participación internacional en los octavos de final de la Copa Libertadores, un escenario que podría ofrecerle mayor protagonismo y continuidad al atacante.

A sus 22 años, Cabezas Hurtado sigue siendo considerado uno de los delanteros colombianos con proyección. Por eso, su futuro ha despertado interés dentro del mercado local, donde varios equipos seguían de cerca su situación contractual.

Mientras se ultiman los detalles de la operación, todo apunta a que el atacante cambiará Bogotá por Ibagué para asumir un nuevo desafío en una etapa clave de su carrera profesional.