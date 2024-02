Millonarios tiene en la mira al posible reemplazo de Guerra: viejo conocido de la afición

A pesar de que el rentado nacional ya comenzó, varios equipos del fútbol colombiano siguen teniendo algunos movimientos dentro de sus nóminas, pues se han dado a conocer algunas salidas, han hecho que los directivos de los respectivos clubes salgan a buscar jugadores en esas posiciones, esto con el objetivo de no tener dificultades en lo que queda del torneo.

Uno de los equipos tuvo un gran movimiento durante los últimos días fue Millonarios, que por medio de las redes sociales dio a conocer que Edgar Guerra, extremo, salió del club con rumbo al fútbol mexicano, haciendo que las directivas del equipo salgan al mercado en busca de un extremo, teniendo en cuenta los torneo que tienen durante el 2024.

Emerson Rivaldo Rodríguez interesa en Millonarios

En medio de la búsqueda de extremo, se dio a conocer que las directivas de Millonarios tendrían en la mira a un viejo conocido de la hincha y que estaría entre las posibilidades para reforzar al equipo azul, pues es un hombre que ya conoce Alberto Gamero y sería desequilibrante en el frente de ataque del conjunto embajador.

Según dio a conocer Mariano Olsen, periodista de Win Sports, Millonarios tendría entre las posibilidades para reforzar al equipo a Emerson Rivaldo Rodríguez, actual jugador de Inter Miami, quien ya estuvo en Millonarios y que al parecer no tendría mucha actuación en el equipo de la MLS en la presente temporada.

“CONFIRMADO. El extremo que interesa a Millonarios es Emerson Rivaldo Rodríguez. El futbolista de 23 años, con contrato hasta diciembre de 2025 en Inter Miami, ya dialogó con Gamero. La opción más viable sería un vínculo a préstamo por 1 año. Es una posibilidad”, fueron las palabras del periodista en mención.

Otra de las posibilidades que tendría Millonarios

En diálogos con el Vbar de Caracol Radio, Deinner Quiñones dio a conocer que tuvo conversaciones para ser refuerzo de Millonarios. Sin embargo, los diálogos no llegaron a un feliz terminó y todo se enfrió. En la actualidad, ningún miembro del conjunto azul se ha vuelto a comunicar con el entorno del jugador.

"Millonarios tiene una plantilla bastante buena y vienen un largo tiempo mostrando buen fútbol con Gamero. Y quién no se enamora, no solo del equipo, sino del fútbol que proponen hoy en día (…) Tuve unos principios de diálogo con Millonarios, pero al final no se llegó a nada (...) Hasta el momento no (más diálogos), en su momento me mencionaron que íbamos a seguir hablando, pero no se llegó a ningún término y terminamos las negociaciones”, finalizó.