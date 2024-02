¿El reemplazo de Guerra? Campeón de Sudamericana fue ofrecido a Millonarios

La situación de Millonarios en el inicio de la presente liga mantiene preocupado a todos los aficionados del conjunto azul, y no precisamente por los resultados deportivos, sino por la larga lista que tiene el club de jugadores lesionados, haciendo que se presenten varias falencias en diferentes posiciones del campo de juego.

Una de las posiciones que más preocupa en todos los aficionados y cuerpo técnico es el frente de ataque, pues mucho afirman que hace falta un extremo dentro del equipo de Alberto Gamero, teniendo en cuenta la salida de Edgar Guerra del club y la lesión de Daniel Cataño, Mackalister Silva y Daniel Ruiz, quienes se perderían varios juegos con el conjunto azul.

Ante las preocupaciones del cuerpo técnico, se dio a conocer que, durante las últimas horas, un jugador campeón de Sudamericana fue ofrecido a Millonarios y podría tener la posibilidad de vestir la camiseta del conjunto azul, esto siempre y cuando la junta directiva del club de luz verde para su contratación.

Jhon Jairo Sánchez fue ofrecido a Millonarios

Según dio a conocer Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, Jhon Jairo Sánchez, jugador ecuatoriano, fue ofrecido en las últimas horas a Millonarios, teniendo en cuenta que, el equipo azul sigue en la búsqueda de un jugador en esa posición. Hasta el momento, no se ha presentado una oferta formal por el jugador.

Vale mencionar que en la actualidad es muy difícil que Millonarios traiga a su plantilla un cuarto extranjero, pues teniendo en cuenta las reglas de Dimayor, el cuadro bogotano no podría disfrutar de los cuatro jugadores en el terreno de juego al mismo tiempo, pues solo se pueden tener tres extranjeros en cancha.

¿Millonarios contratará un nuevo jugador?

En rueda de prensa postpartido contra Aliaza FC, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, dejó claro que las directivas del conjunto azul siguen en la búsqueda de un jugador en esa posición. Sin embargo, en esta época del año es bastante complicado conseguir, además se ha hablado con varios jugadores que lastimosamente no han podido llegar.

“Hemos hablado y hemos investigado, pero no ha sido posible. Hemos hablado con jugadores que hemos tenido aquí (…) Yo siempre he dicho que no voy a traer a alguien por traer, estudiamos y miramos. La idea es pensar en lo que tenemos y potenciar a los jugadores que tenemos”, aseguró Alberto Gamero.

