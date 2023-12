"Mi lugar feliz": Millonarios buscó el regreso de un referente y campeón

Ahora sí, oficialmente terminó el 2023 en el fútbol colombiano, y con eso, los equipos le dan la bienvenida formal a una de las épocas más entretenidas del año: el periodo de transferencias.

En Europa y en otras partes del mundo, la ventana de junio es en la que se realizan los movimientos más interesantes y rimbombantes, pero en Sudamérica eso ocurre entre diciembre y enero, pues los clubes planean a inicio de año sus contrataciones de renombre pensando sobre todo en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Precisamente con el objetivo de hacer una buena presentación en la Libertadores 2024, Millonarios es uno de los equipos del FPC de los que se espera que agite con fuerza la bolsa de jugadores en este mercado. Como lo ha confesado el propio Alberto Gamero, los esfuerzos se centrarán en un lateral derecho, un extremo, un delantero centro y en un arquero suplente tras la salida confirmada de Juanito Moreno.

Millonarios intentó el regreso de Nicolás Vikonis

De hecho, todo indica que la posición de portero será la primera en ser reforzada con la inminente llegada de Diego Novoa, un nombre que ha generado opiniones divididas en la hinchada por su nivel reciente. Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido que el exguardameta de América era incluso la opción C de Millonarios, que buscó primero repatriar a dos viejos conocidos de la casa.

El primero era Wuilker Faríñez, según reveló el propio Alberto Gamero en diálogo con Antena 2, pero no fue posible por impedimento del Lens. Y el segundo, que se conoció este jueves, fue Nicolás Vikonis.

La respuesta de Vikonis sobre el interés de Millonarios

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, soltó que habló con el jugador uruguayo sobre esa posibilidad y aunque sí fueron reales esos acercamientos, las condiciones de su contrato con Celaya, de la segunda división de México, echaron para atrás la negociación.

"Tuve contactos con Millonarios pero mi realidad contractual con Celaya hace imposible la chance de regresar", dijo Vikonis, quien también apuntó que su no regreso no se dio por esa razón contractual y no por el hecho de ser el suplente de Álvaro Montero.

"Nada tiene que ver la posibilidad de ser alternativa, Millos es y será siempre mi casa y volvería en cualquier circunstancia", dijo al respecto.

Es más, en su cuenta de X, el propio Nicolás Vikonis se refirió a su diálogo con el periodista y agregó que "siempre vas a ser mi lugar feliz !! Siempre agradecido contigo, Millonarios".