¡No todo es felicidad! Junior de Barranquilla ya tendría su primera baja tras ser campeón del FPC

La felicidad de todos los aficionados del Junior de Barranquilla por la obtención de la décima estrella no duro mucho, teniendo en cuenta que horas después de que se consagraran campeón, se dio a conocer que uno de los jugadores de la plantilla tiburón estaría en conversaciones con uno de los grandes del balompié nacional.

El encargado de aguar la fiesta de todos los aficionados del Junior de Barranquilla fue Pipe Sierra, periodista de Win Sports, quien aseguró que uno de los futbolistas campeones del equipo tiburón está negociando con Atlético Nacional, abriendo la posibilidad que el volante tenga inminente salida de la ciudad de Barranquilla.

El jugador que estaría en negociaciones con Atlético Nacional es Carlos Sierra, volante que no tuvo mucha actuación con el Junior de Barranquilla durante la presente temporada y que no extendió su vínculo con el cuadro tiburón, motivo por el cual queda como agente libre y le permite negociar con cualquier otro club del mundo.

“Diálogos avanzados entre Atlético Nacional y Carlos Sierra. Ya hay oferta y contraoferta; no están alejados en los números. Esta semana esperan cerrar la negociación. El centrocampista llegaría como agente libre tras finalizar su contrato con Junior”, fueron las palabras del periodista en mención.

Vale mencionar que Carlos Sierra no tuvo mucha participación durante la presente temporada con el equipo tiburón, puesto que los momentos que tuvo la oportunidad no hizo su mejor actuación, haciendo que durante varios partidos no fuera tenido en cuenta por Arturo Reyes.

Junior de Barranquilla mueve el mercado de fichajes

Sin embargo, no solo son malas noticias para los aficionados del Junior de Barranquilla, ya que las directivas del equipo tiburón han tenido avances en algunas contrataciones para lo que será la Copa Libertadores y los torneos nacionales durante el 2024.

Según varios medios nacionales, Brayan Rovira estaría en negociaciones con el Junior de Barranquilla para la próxima temporada, convirtiéndose en el primer refuerzo del conjunto barranquillero tras conseguir la décima estrella.