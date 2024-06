Millonarios celebró el primer aniversario de su estrella 16: "La noche más linda del mundo"

Este lunes 24 de junio, se cumple un año de la final que disputaron Millonarios y Atlético Nacional por la final de vuelta de la Liga 2023-I. Los dirigidos por Alberto Gamero se impusieron en la tanda de penaltis (3-2), luego de empatar 1-1 en el marcador global. Andrés Llinás y Larry Vásquez, héroes de la estrella 16, publicaron en sus redes sociales, recordando esta histórica conquista.

Millonarios hizo una campaña 'digan de enmarcar' y su esfuerzo fue premiado con un título que siempre estará presente en la memoria de la afición 'embajadora'. El equipo de Gamero fue segundo en el 'todos contra todos', luego de sumar 38 puntos en 20 partidos. En dicha instancia, solo sufrió dos derrotas: 1-0 vs. Once Caldas (F6) y 1-0 vs. Junior de Barranquilla (F17). Así las cosas, fue cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales.

Compartió el Grupo B con América de Cali, Independiente Medellín y Boyacá Chicó. Consiguió su tiquete a la gran final en la última fecha, tras vencer 2-1 al 'poderoso de la montaña' en El Campín. Sumaron 13 puntos y se sumaron con los 'verdolagas', quienes consiguieron una clasificación dramática en una zona que disputaron con Alianza Petrolera, Deportivo Pasto y Águilas Doradas.

Millonarios y Atlético Nacional protagonizaron una final 'de infarto'

La ida se jugó en el Atanasio Girardot y los arqueros salieron figuras. Recordemos que Kevin Mier y Álvaro Montero se perdieron dicha definición por compromisos con la Selección Colombia, por lo cual Paulo Autuori y Gamero acudieron a Harlen Castillo y Juanito Moreno. El partido terminó igualado 0-0 y todo se definió en Bogotá.

l minuto 31', Jefferson Duque silenció al 'coloso de la 57' al abrir el marcador tras un buen centro de Danovis Banguero. Millonarios no encontraba los caminos; no obstante, al 70' llegó la anotación de Llinás para forzar la tanda de penaltis.

Dorlan Pabón y Jader Valencia erraron los primeros cobros. La serie se puso 2-2, tras los goles de Banguero, Jorge Arias, Duque y Juan Carlos Pereira. Cristián Zapata y Juan Carlos Ruiz fallaron. Jarlan Barrera perdió el duelo contra Álvaro Montero y Vásquez no desaprovechó la oportunidad para desatar la locura en la capital.

Andrés Llinás recordó la estrella 16 de Millonarios: emotiva publicación