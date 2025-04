Falcao se perdería otros dos clásicos con Millonarios: revelaron la fecha de regreso del 'Tigre'

El pasado 8 de marzo, Radamel Falcao García se lesionó durante el entrenamiento previo al viaje a Barranquilla para enfrentar a Junior. El experimentado delantero samario, de 39 años, se ha ido recuperando del "trauma en el cuádriceps de su pierna derecha". Sin embargo, todavía faltan algunas semanas para volver a ver al 'Tigre' vestido de 'azul'.

Falcao ha disputado escasos 262' minutos en lo que va corrido del 2025. Lleva un gol (vs. Unión Magdalena) en cinco partidos y David González no ha podido darle rodaje. La lesión de Leonardo Castro le complicó las cosas al exDT de Medellín y Tolima; no obstante, Luis Marimón ha estado a la altura de las circunstancias.

'Rada' lleva 118 alejado de las canchas por las múltiples lesiones que ha sufrido desde que fichó por el 'embajador'. El goleador histórico de la Selección Colombia, quien perdió el récord general con Dayro Moreno, se ha perdido 18 partidos, una suma elevada teniendo en cuenta el esfuerzo económico que hizo Millonarios para extender su contrato.

Falcao no jugaría contra Nacional y América

'La Casa Azul Radio' reveló en su cuenta de 'X' que el exjugador de Manchester United y Atlético de Madrid se perderá los clásicos contra Atlético Nacional (domingo 13 de abril) y América de Cali (miércoles 16 de abril). González tendrá que acudir a los juveniles para enfrentar a dos de sus máximos rivales.

El atacante con pasado en Rayo Vallecano estaría de regreso el próximo domingo 27 de abril, día en el cual los 'azules' visitarán a Atlético Bucaramanga.

Falcao: así fue su último parte médico en Millonarios

Millonarios FC informa que, luego de los exámenes de diagnóstico realizados al jugador Radamel Falcao García, se confirmó que presentó una lesión grado 2 al nivel del recto femoral anterior derecho.

El jugador ya se encuentra en proceso de rehabilitación.

Su incapacidad se determinará según evolución.

¡A Falcao le deseamos pronta recuperación y su regreso a las canchas!