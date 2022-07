Las polémicas multas de Steven Gerrard a sus dirigidos: pagan por no llevar pastel de cumpleaños

El legendario mediocampista del Liverpool, Steven Gerrard, ahora es director técnico de fútbol y para la venidera temporada con Aston Villa espera que sus dirigidos sean muy disciplinados. Por eso determinó diferentes niveles de multas para las infracciones que comentan los jugadores.

Según una lista que se filtró, la multa por llegar tarde a un entrenamiento es de 200 libras esterlinas, aproximadamente $2’663.011. La multa más cara que puede pagar un futbolista del Aston Villa es de 1.000 libras, que son más de cinco millones de pesos.

Esta es la tarifa de las multas que impuso Gerrard para la venidera temporada, en la que esperan, al menos, quedar en puestos de clasificación a competiciones europeas en la Premier League:

1. Llegar tarde al entrenamiento 500 libras

2. Olvidar el GPS del entrenamiento 100 libras

3. Llegar tarde al campo de entrenamiento 200 libras por minuto

4. Llegar tarde a una reunión, paseo o con el entrenador en día de partido 1000 libras

5. Llegar tarde para el entrenador 200 libras por minuto

6. Llegar tarde a una reunión 200 libras por minuto

7. Vestimenta incorrecta en el día de partido (polo y traje negro) 100 libras por ítem

8. Dejar ropa en el campo de entrenamiento 100 libras por ítem

9. Dejar platos o vasos en la mesa del restaurante 10 libras por ítem

10. Mal estacionamiento (fuera o dentro del mundo del fútbol) 100 libras

11. Llegar tarde a una aparición comercial 250 libras

12. Olvidarse del pastel de cumpleaños 50 libras por día

13. No llevar chanclas en las duchas 100 libras

14. No reportarse antes de las 10 am al doctor por lesiones o enfermedad 200 libras

15. Llegar tarde a terapia con el fisioterapeuta 200 libras

16. Dejar los 'snus' en cualquier lado 200 libras

17. Olvidar las medias de recuperación 50 libras

18. Sancionado por discutir 200 libras

⚠️El DT del Aston Villa, Steven Gerrard, ha dispuesto las siguientes cantidades en multas a sus jugadores para la nueva temporada. pic.twitter.com/zkzYzGbzdc — Carlos Cornejo 🇪🇨 (@carloscornejoec) July 27, 2022

Algunos fichajes del Aston Villa

Para la temporada 2022/2023, el Aston Villa contrató al defensa brasileño Diego Carlos, proveniente del Sevilla. El coste de la operación no fue precisado, pero se elevaría a unos 31 millones de euros (33 millones de dólares), según la prensa.

Hace poco, el Aston Villa contrató definitivamente al centrocampista brasileño Philippe Coutinho, que estaba cedido por el Barcelona.

El Aston Villa, entrenado por Steven Gerrard, terminó la temporada inglesa en decimocuarta posición y confía en poder estar en la mitad alta en la temporada 2022-2023.