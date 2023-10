¿Qué tuvo que hacer? Lo que convenció al Movistar para fichar a Nairo Quintana

Caía el atardecer en Colombia del viernes 27 de octubre y aunque había calma en la agenda informativa del país, las pulsaciones se agitaron al 100 % con una noticia que explotó como una bomba desde España: Nairo Quintana regresaba oficialmente al Movistar Team.

Después de estar sancionado del ciclismo profesional por más de un año, el boyacense cumplió su deseo de volver a correr en el World Tour y qué mejor forma de hacerlo que con el equipo que lo llevó al estrellato y con el que ganó una Vuelta a España y un Giro de Italia.

El esperado anuncio lo dio anticipadamente Carlos Arribas, periodista del diario El País de España, quien también ratificó, una vez más, que la ausencia de Nairo en la élite del ciclismo mundial se debió a un veto del presidente de la Unión Ciclística Internacional (UCI) David Lappartient, quien también le habría prohibido hacerlo a los equipos ProTour (segunda categoría) con la amenaza de que si lo fichaban, no serían invitados a ninguna de las tres grandes carreras: Tour de Francia, Giro, y Vuelta.

Eso llevó a que Nairo estuviera un año totalmente fuera de actividad, aunque la única competencia oficial de la que hizo parte fue en los Campeonatos Nacionales de Ruta que se disputaron en febrero en Bucaramanga y en el que terminó en el tercer puesto detrás de Esteban Chaves y de Daniel Felipe Martínez.

En adelante, Quintana confesó varias veces durante este tiempo que iba a pelear por cumplir su objetivo de volver al World Tour y que se estaba preparando para lograrlo. Muy hermético y sin dejar ver casi nada, Nairo se preparó en Andorra, en donde tiene una vivienda, y eso fue lo que convenció al Movistar Team para finiquitar su regreso.

Así convenció Nairo Quintana al Movistar

En su artículo, Carlos Arribas dialogó con Eusebio Unzué, director general de la escuadra española, quien dio más detalles sobre cómo se dio la vuelta de Nairo Quintana. El directivo contó que se reunió personalmente en Andorra con el ciclista para hablar ya seriamente sobre un contrato y evaluar su estado físico. Al verlo entrenar, se convenció totalmente de que todavía tiene muchas pilatunas más por dar en el gran ciclismo.

"Con una mirada más egoísta, he de decir que Nairo es un gran refuerzo. Tiene solo 33 años y está en forma, me consta, porque no ha parado de entrenarse en Andorra, donde reside con toda su familia, donde tiene escolarizados a sus hijos y donde mantiene una gran relación con Enric Mas, el líder del equipo", le dijo Unzué a Arribas para El País.

Esas palabras solo generan emoción y expectativa entre los aficionados de Nairo Quintana, que esperan volver a verlo competir al máximo nivel en 2024 y compitiendo por los grandes escenarios, por más de que, según el propio Eusebio Unzué, el papel del colombiano en el Movistar Team vaya a ser, a priori, gregario de Enric Mas, el 'capo' del equipo para la siguiente temporada.

