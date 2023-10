La razón por la que Nairo Quintana salió del Movistar en el 2020

Una vez más, Nairo Quintana vuelve a estar en el foco de los medios de comunicación deportivos, teniendo en cuenta la noticia que se dio a conocer desde de Europa, donde afirman que el pedalista colombiano estaría muy cerca de convertirse en el nuevo corredor de Movistar Team para la próxima temporada.

Ante esta noticia, que vuelve a ilusionar a todos los seguidores del ciclismo colombiano, vuelve a tomar relevancia la razón por la que Nairo Quintana dejó el Movistar Team en el 2020, dejando claro que en ese momento se había mencionado que el colombiano y la escuadra española no habían terminado de la mejor manera.

Según dieron a conocer varios medios internacionales, Nairo Quintana salió del Movistar Team por algunos problemas con los directivos del Movistar, además, de tener un conflicto con Mikel Landa, quien había llegado al Movistar como uno de los líderes del equipo, haciendo que el colombiano perdiera protagonismo.

Ante esta situación y ver que no tenía el respaldo de los directivos, Nairo Quintana tomó la decisión de abandonar la escuadra española con rumbo al Arkea, un equipo que no tenía la misma importancia que el Movistar, pero que mostró un fuerte interés por el ciclista colombiano.

Le puede interesar: Atención: Nairo Quintana ya tiene escuadra para el 2024 y volverá al pelotón World Tour

Versión de Nairo Quinata sobre su salida del Movistar

Ante los rumores presentados de su salida del Movistar Team, Nairo Quintana habló con el diario El Tiempo sobre su salida, dejando claro que tomó la decisión para ser feliz y que no quería tener más problemas dentro del Movistar.

“No me arrepiento de haberme bajado de categoría. Quería ser feliz. No quería discutir con otros líderes, hacer la guerra no es mi forma de trabajar. Tenemos una gran responsabilidad en esta nueva iniciativa (…) Por diferentes situaciones uno no brilla como debería. Siempre he tenido los datos bien y me han indicado que realmente el estado de forma ha sido bueno, que no he bajado el nivel”, aseguro Nairo Quintana sobre su salida del Movistar Team.