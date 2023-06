Nairo Quintana dejó pasar una chance para volver a competir: "No correré la Vuelta a Colombia"

El próximo viernes 16 de junio, arrancará la edición 73 de la Vuelta a Colombia. Esta emblemática prueba parecía ser una oportunidad perfecta para que Nairo Quintana reapareciera en las competencias y se reencontrara con sensaciones arriba de su bicicleta. Sin embargo, el 'Cóndor de Boyacá' decidió no participar, una decisión que dio de qué hablar en el deporte de las bielas.

Quintana, quien se quedó sin equipo tras su salida del Arkéa-Samsic, está buscando una escuadra que le permita "competir en condiciones dignas". En un momento, la situación se complicó y al boyacense le tocó desmentir rumores de su retiro.

La poca actividad del boyacense

Después de que se conoció su descalificación del Tour de Francia 2022 por la presencia de Tramadol en unas muestras de sangre, el corredor nacido en Tunja y criado en Cómbita solo compitió en el Mundial de Ciclismo de Wollongong (Australia), donde ocupó la casilla 66 en la prueba de ruta. Este año, corrió los Nacionales de Ruta, en Bucaramanga, donde logró una emotivo tercer puesto. Esa ha sido toda su actividad profesional en los últimos ocho meses.

Pues bien, Quintana eligió seguir preparándose, antes de someterse a una carrera de nueve etapas, un prólogo y 1.411 kilómetros.

Las declaraciones de 'Nairoman'

"Buenos amigos, estuve trabajando bastante en Colombia y ahora me encuentro en Europa, juicioso y entrenando. Quería comentarles que no estaré disputando La Vuelta a Colombia porque sigo acá (en Europa) preparándome y esperando lo que me depare el futuro para seguir alegrando el corazón de todos mis seguidores. Un abrazo", explicó el campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España en un video.

Así las cosas, el gran favorito a subirse a lo más alto del podio el próximo domingo 25 de junio será Miguel Ángel López.