“Una pena no haber ganado, pero lo intenté a tope”: Nairo Quintana, tras ser segundo

Nairo Quintana protagonizó una de sus mejores etapas en las grandes vueltas de los últimos años este domingo 19 de mayo cuando finalizó segundo en la etapa reina del Giro de Italia 2024 y en la que se destacó enormemente estando fugado gran parte de la jornada y llegando a tan solo 30 segundos de la máquina imparable que es Tadej Pogacar.

Pogacar levantó los brazos en meta después de un certero ataque en el que dejó detenidos a todos sus perseguidores en la general y el esloveno se dispuso a alcanzar a Nairo Quintana en los metros finales de la carrera, algo que, lastimosamente para los colombianos, consiguió.

Este domingo, Pogacar lanzó su ataque después de un último relevo de su fiel lugarteniente Rafal Majka. Como el Pacman del célebre videojuego, fue engullendo en su ataque uno a uno a todos los supervivientes de la fuga matinal, superándoles y dejándoles atrás con facilidad.

El último en resistirse, el colombiano Nairo Quintana, aguantó hasta que faltaban dos kilómetros para el final, en medio de un paisaje con nieve en la estación de esquí lombarda de Mottolino, en Livigno. Quintana terminó segundo en la etapa, a 29 segundos.

Nairo Quintana, segundo

“Una etapa que me gustaba con mucho desnivel, fue un gran logro para mí. Este año ha sido difícil”, dijo el corredor boyacense al finalizar la etapa.

Quintana se mostró muy conmovido por la tremenda etapa que hizo e igualmente dolido por no haber logrado la victoria: “Emocionante, qué vamos a decir, una pena no haber ganado, pero Pogacar es muy fuerte y él había dicho que quería ganar la etapa”.

Sobre qué le decía su equipo en la parte final de la etapa, en la que se le estaba acercando Pogacar, el pedalista colombiano señaló que: “Acelerar, pero sabía que las rampas finales eran muy difíciles, me vacié para que no me alcanzara, pero terminó haciéndolo”.

“Agradezco a mi equipo por todas las oportunidades. Pogacar es muy fuerte, muy sólido y puede ganar todo lo que quiera”, concluyó el corredor del Movistar Team.

Por detrás, los otros corredores en liza por la clasificación general sufrieron en esta etapa de perfil terrorífico, de 222 kilómetros con 5.400 metros de desnivel positivo.

Solamente Daniel Martínez aceleró, después de un momento de duda, para tratar de seguir la estela de Pogacar, pero pronto se dio cuenta de que era una misión imposible.

La última semana empieza el lunes con una jornada de descanso, antes de unos últimos días marcados por cuatro etapas de montaña, que en principio estaban destinados a garantizar la emoción hasta el final. Sin embargo, la gran superioridad de Pogacar desde el principio parece desviar la lucha al subcampeonato, principalmente entre Geraint Thomas y Daniel Martínez.

El australiano Ben O'Connor, cuarto de la general, intentará también terminar en el podio de este Giro. Por el momento está a 47 segundos de Martínez.