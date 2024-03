Nairo Quintana habló tras su retiro de la Vuelta a Cataluña: confirmó cuándo volverá a correr

Nairo Quintana no tuvo suerte en la Vuelta a Cataluña 2024 que terminó este domingo con la etapa 7, la cual comenzó y terminó en Barcelona por medio de un circuito de 145.3 kilómetros.

El ciclista colombiano que le sirvió de gregario a Enric Mas en el Movistar Team, no pudo terminar la carrera que ganó en el 2016, pues sus caídas en la etapa 6 y 7 lo obligaron a despedirse de la competición.

Una vez terminó la etapa, el colombiano habló con el canal oficial del Movistar Team y allí dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, confirmando que solo fueron raspones y que ya piensa en la próxima carrera.

“Hemos terminado la vuelta a Cataluña, no he terminado el circuito. Se me ha caído un corredor al frente y no he podido librarlo y caí nuevamente. Ayer caí y hoy también”, explicó de entrada Nairo Quintana.