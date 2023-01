¡Siguen los problemas! Crecen los rumores de un supuesto ‘veto’ a Nairo Quintana en Europa

El panorama para Nairo Quintana parece estar más oscuro de lo pensado, ya que durante las últimas horas se dio a conocer un rumor desde Europa, donde asegurando que el boyacense tendría un supuesto veto en el viejo continente y por tal motivo, varios equipos del ciclismo le han cerrado las puertas al pedalista colombiano, quien sigue sin definir su futuro.

Luego de su salida del Arkea, Nairo Quintana ha tocado miles de puertas para poder continuar su carrera deportiva. Sin embargo, numerosos equipos de Europa le han cerrado las puertas a pesar de tener vacantes en sus plantillas, pues todo parece indicar que la UCI y ASO habrían puesto fuerte sanción al colombiano.

Durante los últimos días, se comenzó a rumorar que Nairo Quintana estaría muy cerca de Team Correctec, equipo que fui invitado a competir al Giro de Italia, pero de un momento a otro ese interés se fue enfriando, dejando varias dudas sobre la situación del colombiano en el viejo continente y su situación con la UCI.

Posible sanción de Nairo Quintana

En conversaciones con la Revista Mundo Ciclístico, el director del Team Correctec abrió la puerta para especular sobre la situación de Nairo Quintana, pues aseguró que al estar el equipo inscrito a MPCC y al ASO les hace difícil llegar a un acuerdo con el colombiano.

"Es muy difícil porque con respecto a patrocinador no tenemos ninguna posibilidad, porque al final de diciembre nos hemos inscrito al MPCC (Movimiento por un ciclismo creíble) que es una estructura que lucha contra estos problemas de medicamentos como el tramadol. También la ASO (organizador del Tour de Francia, Vuelta a España y otras carreras prestigiosas) nos ha pedido inscribirnos esta asociación y hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo", aseguró el director del equipo.

De igual forma, dejó claro cuál sería el milagro que pueda ayudar a Nairo Quintana, ya que su apelación ante el TAS sobre la sanción que le puso la UCI les ha cerrado las puertas a varios equipos internacionales.

"Se necesitaría que la UCI le diese una mano a Nairo permitiéndole llegar a una escuadra World Tour, pues nosotros estamos todos en el MPCC y solo equipos como el Quick, UAE y otros que no están en el MPCC lo podrían contratar. Nadie ha dicho que él no puede correr, pues no ha estado sancionado por la UCI", finalizó el director.

Con esta afirmación se comienza a rumorar la sanción o veto que tiene Quintana, pues con las palabras del director, se puede deducir que el pedalista colombiano no podrá ser contratado por los pequeños o medianos equipos, y que solo podrá mantenerse en Europa si un equipo de World Tour pone los ojos en él, algo que sería casi imposible.

