Nairo Quintana volvería a correr en el país este año: "He entrenado"

Mientras la última gran carrera del año se corre, la Vuelta a España, los ciclistas se están moviendo para conocer su rumbo el próximo año. Por ejemplo, hace un par de semanas fue confirmado el paso de Daniel Martínez al Bora Hansgohe para 2024, y en las últimas horas se ha especulado con que Egan Bernal podría salir del Ineos para correr con el Movistar.

Por eso es que la atención más adelante estará centrada en los movimientos que puedan involucrar a Miguel Ángel López y Nairo Quintana, quienes no pudieron competir en un equipo World Tour esta temporada debido a las investigaciones por uso de sustancias prohibidas (no recomendada en el caso de Nairo) en el último tiempo.

El caso que más preocupa es el de Quintana, pues en este 2023 solo corrió a nivel profesional en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Bucaramanga en febrero. En adelante, ha estado con su representante dialogando con equipos europeos para poder abrir una puerta, pero en todas les han pegado el portazo.

Nairo Quintana correría los Juegos Nacionales

Ya un año después de haber abandonado el Arkéa por haber consumido tramadol en el Tour de Francia 2022, parecen que las aguas contra Nairo ya han bajado, por lo que podría abrirse una oportunidad para que pueda correr en la máxima categoría del ciclismo mundial el próximo año.

Mientras espera por una propuesta formal, Quintana quiere estar bien preparado para cuando le llegue esa oportunidad. Por eso, en las últimas horas ha trascendido que podría ser parte de la nómina del equipo de ciclismo de ruta de la delegación de Boyacá para los Juegos Nacionales que se celebrarán del 11 al 25 de noviembre en el Eje Cafetero.

"Cabe la posibilidad"

Ante ese rumor, en diálogo con Semana, el pedalista reveló que "Cabe la posibilidad. De momento me estoy preparando y estoy muy bien, he entrenado. Si hay una competición que me venga bien, la haremos con gusto".

Con eso queda abierta la chance de que Nairo Quintana corra por segunda vez en el país en este 2023, pues a inicio de año estuvo en presente en los Campeonatos Nacionales de ruta en Bucaramanga, en los que quedó en el tercer lugar detrás de Esteban Chaves y de Daniel Martínez.