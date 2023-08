Video: Óscar Córdoba y la historia del hincha de Boca que lo insultaba y que terminó confrontando

Algunos jugadores colombianos han dejado una huella imborrable en el fútbol argentino en unos de los clubes más grandes de ese país. Boca Juniors es uno de esos clubes donde futbolistas 'cafeteros' marcaron una gloriosa época de su historia a finales de la década del 90 y comienzos del 2000. En el equipo 'Xeneize', en la época en que fueron dirigidos por Carlos Bianchi, tres colombianos fueron la columna vertebral del club; Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna.

Estos jugadores son ídolos absolutos en Boca Juniors, ya que fueron piezas clave en los títulos de Copa Libertadores en el 2000, 2001 y 2003, así como en la Copa Intercontinental del 2000 y 2003. Córdoba, 'El Patrón' Bermúdez y el 'Chicho' Serna fueron jugadores cruciales para Carlos Bianchi, y son muy queridos por toda la hinchada del club, al ser integrantes del plantel de una de las mejores épocas del club.

Los tres colombianos incluso recuerdan con gran cariño su paso por Boca Juniors, e incluso siguen vinculados de distintas formas al equipo. Óscar Córdoba tituló su libro '12 pasos para atrapar la felicidad', haciendo alusión a 'La 12', la famosa barra de Boca.

Córdoba y la vez que confrontó a un hincha

En la previa al duelo de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Racing de Avellaneda, el propio Córdoba concedió una entrevista con un reconocido streamer de Twitch hincha de Boca, conocido como 'Davoo Xeneize'.

En este espacio, el exarquero colombiano contó una curiosa anécdota sobre la hinchada de Boca, y un fanático en particular, quien todos los partidos lo insultaba, así él fuera figura del equipo.

"Tengo una anécdota de un hincha que me puteaba todos los partidos. Éramos campeones del torneo y me puteaba. "Colombiano, la c... de tu madre". Campeones de Copa Libertadores y "colombiano, la c.... de tu madre". Era el mejor arquero del fútbol argentino, el mejor de Sudamérica, y ahí estaba, "colombiano, la c.... de tu madre" todos los partidos", cuenta Córdoba.

El exarquero continuó la historia, relatando que una vez se lo encontró en un parqueadero y fue a confrontarlo, a lo que el aficionado lo abrazó y le gritó "ídolo".

Vea también: El guardaespaldas de Messi y la millonada que gana por cuidar al argentino

"¿Cómo así que ídolo? si me puteabas todos los partidos. A lo que me responde, boludo, es la cábala, si no te puteo, no ganamos. Me desarmó. Saltaba a la cancha al otro día, lo veía, y ahí estaba insultándome", contó.

Vea el video: