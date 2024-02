Osorio es polémica en Brasil por apuntar contra sus jugadores: "Es triste, muy pobre"

La etapa de Juan Carlos Osorio en Athletico Paranaense está marcada de altos y bajos. Si bien está invicto y acumula seis triunfos y cuatro empates que tienen al equipo en la primera posición de la tabla del Campeonato Paranaense, no hay que dejar de lado que es el único club de primera división que disputa este torneo regional y que la gran mayoría del resto de equipos compiten en categorías inferiores a la segunda división.

Como ya es usual en su carrera, Osorio ha sido foco de algunas críticas en las últimas semanas por cuenta de sus tradicionales rotaciones en la titular del 'Furacão' y por sus pruebas con jugadores en diferentes posiciones a la que juegan habitualmente, algo que ha incomodado a la hinchada.

Pero la última polémica que rodea al entrenador pereirano se dio por una acción en el clásico de este domingo entre Coritiba y Athletico Paranaense. La afición rival lo chifló con mucha fuerza y él respondió lanzándoles besos hacia la tribuna, aunque esto no fue lo único controversial. En rueda de prensa, el DT mostró su enojo por el pobre nivel futbolístico que ambos equipos dejaron sobre la cancha en el empate 1-1.

"Me pongo muy triste. Esto no puede ser un reflejo del fútbol brasileño. Muy mal, muy pobre, muy débil, imposible. Estoy muy triste por nuestros hinchas. El partido de hoy fue triste para ambos equipos", dijo de entrada.

Si bien Athletico Paranaense es primero en la tabla del Campeonato Paranaense, para Juan Carlos Osorio el equipo todavía no ha alcanzado su mejor versión y le falta mucho para llegar a ese punto, y en esto, le dio la responsabilidad a algunos jugadores por no adaptarse a su idea táctica a pesar de ya llevar un par de meses entrenando.

"No tengo esa respuesta (cuándo alcanzará el nivel deseado). Yo entreno al equipo. Algunos deportistas comprenden y asimilan ideas más rápidamente que otros. No puedo garantizarlo y supongo que eso. Pero tenemos que jugar mejor. Yo decido el 11, entreno, planifico, asumo toda la responsabilidad. Pero hoy fue débil, triste. Nuestro desempeño fue mucho menor", apuntó.

Las palabras de Juan Carlos Osorio no han sido bien recibidas por un sector de la hinchada de Athletico Paranaense y el ambiente parece no ser el mejor. No obstante, esperan a que empiece la temporada del Brasileirao para ahí sí juzgar el nivel del equipo bajo la batuta del entrenador colombiano.