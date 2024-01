Pablo Lima tras la goleada contra Millonarios: “Estamos dolidos, sentimos vergüenza”

El debut de Independiente Medellín en el fútbol colombiano versión 2024 fue bastante polémica, teniendo en cuenta que el cuadro dirigido por Alfredo Arias sufrió una goleada cinco goles a cero contra Millonarios, desatando comentarios, preocupación y burlas contra el ‘Poderoso de la montaña’.

Tras finalizar el partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Pablo Lima, nuevo jugador del Independiente Medellín, habló con NoticiasRCN.com y mostró su tristeza por el debut que tuvo el equipo antioqueño en el fútbol colombiano, además, de su preocupación por los errores defensivos que se vieron reflejados en el terreno de juego.

“Muy doloroso. Creo que cometimos muchos errores defensivos y no nos perdonaron ninguna. Esto es fútbol y como en la vida tenemos que pasar la página rápida (…) Estamos dolidos, avergonzados por el resultado que se dio, pero como te digo como en la vida tenemos que seguir y comenzar a pensar en positivo”, aseguró Pablo Lima, jugador del Independiente Medellín.

Además, Pablo Lima no se atrevió a dar un análisis de su rendimiento individual, pues afirmó que es muy difícil hacer un análisis cuando se pierde cinco goles y se dejan tantas dudas entre los aficionados y seguidores del fútbol.

“Es muy difícil realizar un análisis individual. Cuando te hacen cinco goles uno no puede decir que uno jugó bien, todo el equipo jugó mal e hicimos las cosas mal. Ahora solo toca corregir y mirar para adelante”, añadió el volante uruguayo.

Pablo Lima y un mensaje a todos los hinchas de Independiente Medellín

Por último, el nuevo refuerzo del Independiente Medellín le mandó un mensaje a todos los aficionados poderosos, dejando claro que deben acompañar al equipo el próximo partido y que este resultado no define las ganas y las aspiraciones del equipo durante el primer semestre del balompié nacional.

Puede leer: Alberto Gamero podría convertirse en el entrenador con más finales perdidas con Millonarios

“Solo les puedo decir que toca confiar. Si ellos recuerdan, Medellín no inició de la mejor manera en el semestre pasado, pues no perdieron, pero el juego no era el deseado y se debe engranar las piezas para poder continuar”, finalizó el jugador del Independiente Medellín.

Análisis de Alfredo Arias tras la derrota del DIM vs. Millonarios

Otras de las personas que se mostró bastante afectada por el resultado obtenido en el estadio El Campín fue Alfredo Arias, entrenador del Independiente Medellín, quien en rueda de prensa dejó ver su tristeza por el inicio que tuvieron en la liga, pero dejó claro que están en el momento exacto para corregir y seguir con los objetivos.

“Es una derrota, la verdad, dolorosísima. Pero repito, mejor que sea en la primera fecha, que podemos corregir. Tenemos tiempo de reponernos. Yo confío mucho en estos jugadores, he convivido con ellos los últimos seis meses y han estado ante circunstancias que los han hecho fuertes”, finalizó Alfredo Arias.