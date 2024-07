Se complicó la salida de Richard Ríos a la Premier League: increíble cláusula del Palmeiras

La Selección Colombia tuvo una gran participación en la Copa América de Estados Unidos 2024 llegando hasta el juego final, donde enfrentó a Argentina y cayó en el tiempo extra con un gol de Lautaro Martínez, pero más allá del resultado, diferentes jugadores cafeteros se valorizaron de una manera muy importante debido a su personalidad y calidad dentro del terreno de juego.

El seleccionador argentino Néstor Lorenzo encontró en Richard Ríos una ficha clave para los partidos de Colombia en la Copa América y el futbolista del Palmeiras empezó a ser visto por diferentes equipos del continente europeo que quisieran hacerse con sus servicios.

El mediocampista de 24 años brilló enormemente en cada uno de los partidos de Colombia en ese campeonato y ahora está siendo analizado como posible fichaje del Milan y Manchester United, principalmente.

Cláusula de Richard Ríos en Palmeiras

Así lo han desvelado desde la prensa del viejo continente, donde señalaron en las últimas horas que las posibles operaciones se han complicado notablemente debido a que Palmeiras no tiene en mente venderlo y si algún equipo quiere quedarse al colombiano, deberá pagar la impresionante cláusula de rescisión que tiene su contrato.

El periodista brasileño de 'Globo' Eduardo Rodrigues detalló a SPORT que "Palmeiras no necesita dinero ahora y quiere a Richard para el Mundial de Clubes de 2025", desveló el comunicador, argumentando que el club no quiere hacer negocios con ninguno de los clubes interesados, a menos que abonen la cláusula de salida del jugador, asegurada en 100 millones de dólares (poco más de 90 millones de euros).

Por otro lado, Fabrizio Romano, especialista mundial en transferencias de jugadores, habló también en las últimas horas respecto al posible fichaje de Ríos al United, uno de los gigantes de Inglaterra e indicó:

“Creo que esta información está llegando desde Sudamérica porque el Manchester United, obviamente, tuvo ojeadores en la Copa América y él (Richard Ríos) lo hizo fantástico con Colombia atrayendo el interés de muchos equipos en toda Europa”, dijo inicialmente.

“En el momento no han presentado una oferta, pero estuvieron allí monitoreando todos los talentos y Richard Ríos fue uno de los talentos emergentes. De momento eso es todo, no están en fases concretas por ninguno de los jugadores que monitorearon. Ahora mismo no hay más”, sentenció.