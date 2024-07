Fabrizio Romano destapa la verdad del posible fichaje de Richard Ríos al Manchester United

Tras el culmen de los dos torneos continentales, Copa América y Eurocopa, el mercado de fichajes en Europa se ha empezado a mover con fuerza entre los grandes equipos.

Jugadores de selecciones como Argentina, España, Inglaterra, incluso Colombia, han dejado grandes promesas que pinta bien para los gigantes del viejo continente.

Precisamente, desde la Selección Colombia, varios jugadores se lograron destacar y ahora son los más codiciados en el mercado. Uno de ellos es Richard Rios, volante que tuvo una brillante actuación y que podría salir del Palmeiras a Europa.

De acuerdo al medio Goal Brasil, en días anteriores, el Manchester United estaba preparando una oferta superior a los 20 millones de dólares para intentar ficharlo como refuerzo para un mediocampo.

Este rumor hizo eco en Europa y uno de los expertos, Fabrizio Romano, se pronunció y contó toda la verdad.

Esto dijo Fabrizio Romano sobre el posible fichaje de Ríos

The United Stand, medio partidario del equipo de Old Trafford, entrevistó a Fabrizio Romano, y le preguntó específicamente sobre el caso del volante colombiano.

“Creo que esta información está llegando desde Sudamérica porque el Manchester United, obviamente, tuvo ojeadores en la Copa América y él (Richard Ríos) lo hizo fantástico con Colombia atrayendo el interés de muchos equipos en toda Europa”, dijo inicialmente.

Sobre su posible llegada, el comunicador fue certero. “En el momento no han presentado una oferta, pero estuvieron allí monitoreando todos los talentos y Richard Ríos fue uno de los talentos emergentes. De momento eso es todo, no están en fases concretas por ninguno de los jugadores que monitorearon. Ahora mismo no hay más”.

Richard Ríos, uno de los más valorizados

Según la plataforma especializada en los fichajes internacional, Daniel Muñoz y Richard Ríos tuvieron un crecimiento importante en el valor de su pase, dejando claro que todavía se encuentran alejados de los jugadores más costosos en su posición, pero dejando buenas sensaciones con cara a lo que se viene en el futuro.

Daniel Muñoz, quien en la actualidad se encuentra en el Crystal Palace de la Premier League, tuvo un crecimiento de más de 5 millones de euros, es decir, en la actualidad el defensa antioqueño tiene un valor cercano a los 23 millones de euros. Sin ninguna duda, una cifra que pone a soñar al equipo inglés y al entorno del colombiano.

Por su parte, Richard Ríos también tuvo un crecimiento importante, pues creció más de cinco millones y ahora su pase se encuentra avaluado en 10 millones de euros. Además, su gran rendimiento en la Copa América hizo que varios equipos de Europa despertaran el interés por el volante antioqueño.