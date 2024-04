¡Se viene 'el infierno del norte'! Los colombianos que correrán la París-Roubaix 2024

El calendario ciclístico no se detiene y no da espera a las carreras que van una tras otra. Este sábado será la última etapa de la Vuelta al País Vasco y un día después, el domingo, tendrá lugar una de las competencias más apasionantes y exigentes del World Tour.

Se trata de la París-Roubaix, una clásica (carrera de un día) que hace parte de la tradicional temporada de pavé y de los denominados cinco monumentos, es decir, las cinco clásicas de mayor prestigio dentro de las que también están la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

También conocida como el 'infierno del norte', por la enorme exigencia del recorrido, los adoquines y la lluvia que suele caer por esta época del año y que endurece aún más el terreno, consta de 259 kilómetros, de los cuales, precisamente un poco más de 50km son por adoquines.

Como ya es habitual, la París-Roubaix tendrá inicio en la ciudad francesa de Compiègne, y terminará en el velódromo de Roubaix, cerca de la frontera con Bélgica. En esta edición habrá novedades con los pasos por los sectores de Briastre y la aldea de Buat, entre los 110 y 130 kilómetros de recorrido.

La del 2024 será la versión número 121 de la París-Roubaix, que contará -como es costumbre- con una cuota reducida de ciclistas colombianos, pues el terreno no se ajusta a las características de los 'escarabajos', y por eso prefieren prepararse para otras carreras en las que sí se sientan más cómodos y sí tengan chances de pelear título o podio.

Así las cosas, Colombia tendrá tres participantes este año en el 'infierno del norte' y se trata de Álvaro Hodeg, Sebastián Molano y del juvenil de 19 años Jhonatan Guatibonza, los tres son corredores del UAE Team Emirates. De momento, ningún colombiano ha logrado ser campeón ni tampoco colarse dentro del podio de esta carrera francesa en toda la historia, por lo que estos tres tratarán de ir por la hazaña.

Tomorrow we return to action in Belgium at @Scheldeprijs . Here’s our lineup for the #SP24 🇧🇪:



🇨🇴 @alvaro_hodeg

🇨🇴 @sebasmolano_

🇵🇹 @IvOliveira96

🇳🇿 @Michael_Vink

🇨🇴 #JonathanGuatibonza

🇧🇪 #GibbeStaes#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/3OIT8NF4Lg