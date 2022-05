'Patrón' Bermúdez respondió a denuncia por regalos a árbitros en Always Ready 0-1 Boca

Boca Juniors derrotó 1-0 en los 3.600 metros de altitud de La Paz al local Always Ready el miércoles y trepó al segundo lugar del Grupo E de la Copa Libertadores. Sin embargo, una situación particular se llevó las miradas, debido a que en el camerino de los árbitros se conocieron unos regalos dados por el conjunto argentino, lo cual generó malestar en la dirigencia del club boliviano

"Boca ganó bien, hizo un gran partido. Lastimosamente, no pudimos demostrar nuestro fútbol y nos vamos apenados por ello. Pero ha molestado y lo hacemos público una denuncia que ha hecho una policía de haber visto a dirigentes de Boca Juniors que habrían entregado obsequios a los árbitros. Obviamente, se desconoce qué tenía el interior de las bolsas con el escudo de Boca Juniors", comentó el presidente de Always Ready, Andrés Costa.

Sin embargo, lejos de agrandar la polémica, Boca Juniors respondió a esa denuncia y lo hizo por medio de Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol.

"A mí siempre me gusta hablar de cosas serias, importantes, y les voy a decir la verdad, para que todos los sepan. Desde que estamos en Boca, como Consejo, en cada partido tenemos la cortesía y delicadeza de regalar un presente al cuerpo arbitral, en todos los partidos que estamos, hay testigos. Con altura o dignidad, nunca fuimos a pedir la camiseta porque se equivocan ni ahora vamos a ir, ja. Me da risa la situación"

El ‘Patrón’ Bermúdez, quien aseguró que es una situación que se ha hecho en todos los partidos de Boca Juniors en la Copa Libertadores, dio la razón por la cuál lo hacen:

"Nosotros como Consejo de Fútbol siempre hemos regalado presentes al cuerpo arbitral, lo hacemos desde que inició nuestro ciclo. No nos hemos prevenido para evitar hacer un presente que es simplemente una camiseta, y desearle la mejor de las suertes"

‘Patrón’ Bermúdez sobre el arbitraje en Always Ready 0-1 Boca Juniors

Por último, en las mismas declaraciones dadas a ESPN, el dirigente colombiano habló sobre la actuación del colegiado.

"Normal, me pareció normal, no vi situación anómala. No nos hemos caracterizado nunca de hablar de detalles. La jugada del penal es difícil, el arquero sale rápido, choca con el jugador y la pelota, salir a señalar un árbitro sin VAR es injusto. Me pareció un arbitraje normal"