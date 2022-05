¿Regalos? Presidente de Always Ready denunció que Boca les dio “obsequios” a los árbitros

Una nueva polémica se avecina en la CONMEBOL, luego de que se denunciara desde Bolivia, que los directivos de Boca Juniors obsequiaron algunas prendas de club, a los árbitros que estaba asignados en el juego del equipo argentino, frente a Always Ready, donde el equipo ‘xeneize’ logró la victoria un gol por cero.

Luego de finalizar el encuentro, se dio a conocer por medio de las redes sociales, un video donde la policía local, ingresa a los vestuarios de los jueces y encuentran varias prendas del equipo visitante, asegurando que fueron regalos que les dio las directivas del equipo argentino, antes de iniciar el juego en suelo boliviano.

En conversaciones con un programa local, el presidente del equipo boliviano arremetió contra el árbitro peruano Kevin Ortega, quien tuvo una actuación inaceptable, luego de que sancionara una pena máxima dudosa a favor del equipo argentino, acción que hizo que Boca Juniors, ganará el partido y que después fue interrogada por los supuestos detalles que les dieron.

"Boca ganó bien, hizo un gran partido. Lastimosamente, no pudimos demostrar nuestro fútbol y nos vamos apenados por ello. Pero ha molestado y lo hacemos público una denuncia que ha hecho una policía de haber visto a dirigentes de Boca Juniors que habrían entregado obsequios a los árbitros. Obviamente, se desconoce qué tenía el interior de las bolsas con el escudo de Boca Juniors", aseguró el dirigente.

De igual forma, aseguraron que la policía incauto todos los detalles que recibieron los jueces por parte de la dirigencia de Boca Juniors.

"Lo que se hizo, conjuntamente con el Jefe de Seguridad de Always Ready, es ingresar al vestuario de los árbitros para poder revisar qué es lo que había adentro. Ahí se descubrieron un montón de obsequios que la Policía ha incautado. Ahora yo me pregunto: ¿está permitido regalar obsequios a una persona que va a ser juez de un partido y que va a repartir equilibrio? Bueno, eso es lo que molesta en Always Ready", agregó el dirigente.

Por último, Andrés Costa, pidió que la Conmebol investigue este hecho que se presentó previo al juego de Boca Juniors y Always Ready, además de dudar del juez central, quien ya tendría antecedentes de esta índole.

"Si Conmebol no sanciona al árbitro, estaría siendo cómplice. Yo no soy quién para decir si hubo soborno o no. Lo que sí puedo decirle es que se está haciendo un peritaje de parte de las autoridades pertinentes y ellos son los que van a determinar qué pasó, es un árbitro con antecedentes, protagonista de varios partidos con polémicas", finalizó el dirigente boliviano.

Vea el video de la incautación