Pereira y Junior no aprovecharon el empate en el Alfonso López: 0-0 y el Grupo A sigue abierto

Este miércoles 22 de mayo, Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla se vieron las caras en el Estadio Hernán Ramírez Villegas para disputar un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-I. Los protagonistas no aprovecharon el empate entre Bucaramanga y Millonarios, igualaron 0-0 y dejaron la zona 'abierta'.

El 'grande matecaña' fue el que mejor se adaptó a las múltiples imperfecciones del terreno de juego. Al minuto 4', José Moya cabeceó con potencia tras un centro de Yesus Cabrera y el balón pasó cerca del arco custodiado por Santiago Mele. Los locales pidieron una mano de Jermein Zidane Peña, la cual nunca sancionó Wilmar Roldán.

Al 15', Jeison Suarez desenfundó un notable zurdazo de media distancia y el arquero uruguayo logró despejar el peligro. Dos minutos después, Yimmi Chará estuvo cerca de cometerle penalti a Cabrera. Carlos Darwin Quintero se encargó del cobro y Carlos Bacca puso la cabeza para evitar el primer gol del compromiso.

¿Wilmar Roldán omitió un penalti a favor del Junior de Barranquilla?

Al 45+2', Luis Daniel 'Cariaco' González ejecutó un buen tiro de esquina y Homer Martínez se elevó con buena técnica y cabeceó en dirección al arco de Salvador Ichazo. El balón pegó en el brazo de Ederson Moreno. Roldán no pitó penalti y Mauricio Pérez (Antioquia), encargado del VAR, no lo llamó a las pantallas.

"Estoy de acuerdo con Roldán y el VAR al no considerar esto como penal. Miren la posición del brazo del jugador de Pereira cuando sale el cabezazo vs cuando le impacta el balón; su movimiento es para cerrarlo, pegarlo al cuerpo lo que más pueda, no tenía donde más ponerlo", escribieron en la cuenta del 'VAR Central'.

El 'palo' evitó el gol de Pereira contra Junior

Los dirigidos por Leonel Álvarez fueron en busca del triunfo después del entretiempo. Al 48', Moreno ejecutó un notable zurdazo a distancia y el balón se estrelló contra el poste derecho de Mele. ¡Lamento generalizado en el Hernán Ramírez Villegas!

Andrés Steven 'Tití' Rodríguez estuvo cerca de anotar un golazo en los últimos minutos; sin embargo, el arquero de Pereira se lució con una gran atajada. Al final, no quedó tiempo para más y todo quedó igualado en la capital risaraldense. La tabla de posiciones del Grupo A no se movió, pues el partido entre Atlético Bucaramanga y Millonarios también quedó 0-0.