En video: periodista ecuatoriano se burló de la Selección Colombia utilizando la canción de Ryan Castro

La Selección de Ecuador dio el golpe en Barranquilla el pasado martes 19 de noviembre y logró volver a ganarle a la Selección Colombia en condición de visitante después de casi 60 años.

El gol de Enner Valencia al minuto 7 fue suficiente para que la 'Tri' se llevara los tres puntos del territorio cafetero, a pesar de haber jugado con uno menos durante aproximadamente 56 minutos.

Y, luego de los momentos de júbilo en la zona mixta y en el camerino del 'Metro' por haber roto una racha de tantos años, un periodista ecuatoriano retornó al campo de juego cuando ya no quedaba nadie y 'se burló' de la Selección Colombia cambiándole la letra a la canción oficial El Ritmo Que Nos Une de Ryan Castro.

José Carlos Restrepo, el periodista ecuatoriano en cuestión, entró al césped del Metropolitano vistiendo una camiseta de la 'Tri', caminó cerca del arco en el que Enner Valencia hizo el único gol del partido y se grabó cantando la viral canción de la siguiente manera:

Mami, prende la radio, enciende la tele y no me moleste que hoy pierde la Sele, vamos al arco donde hizo el gol Enner, si no está perreando.