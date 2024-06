🔴EN VIVO🔴 Perú vs. Chile por la Copa América 2024: ¡Imperdible 'Clásico del Pacífico'!

Este viernes 21 de junio, Perú y Chile se verán las caras en el AT&T Stadium (Arlington, Texas) para disputar un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2024. Después del triunfo de Argentina contra Canadá, las selecciones en cuestión irán en busca de un buen resultado para acercarse a los cuartos de final de la edición 48 del certamen que organiza la Conmebol. Wilton Sampaio dará el pitazo inicial a las 7:00 p. m. (Colombia).

Ricardo Gareca, quien obtuvo dos podios de Copa América con Perú (tercer puesto en 2015 y subcampeón en 2019) y volvió a llevar a la 'bicolor' a un Mundial (Rusia 2018) tras 32 años de espera, se reencontrará con dicha escuadra. Recordemos que el 'Tigre' dirigió 96 partidos de la 'albirroja', en los cuales logró un saldo de 41 triunfos, 19 empates y 36 derrotas. Después de caer en el repechaje rumbo a Catar 2022 dio un paso al costado.

Eduardo Berizzo no lo hizo bien con 'La Roja' y Gareca intentará enderezar el rumbo. Hasta el momento, el estratega argentino lleva dos triunfos (3-0 vs. Albania y Paraguay) y una derrota (3-2 vs. Francia). Recordemos que el 'Flaco' estuvo cerca de llegar al América de Cali; sin embargo, atendió el llamado de Chile.

Jorge Fossati también está dando sus primeros pasos, pues Juan Reynoso dejó de ser el seleccionador de Perú luego de un pésimo arranque en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 (cuatro derrotas y dos empates). El entrenador uruguayo lleva tres triunfos (vs. Nicaragua, República Dominicana y El Salvador) y un empate (vs. Paraguay) en sus primeros encuentros.

Historial de Perú y Chile por Copa América

El AT&T Stadium albergará una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. El historial entre estas escuadras está bastante parejo. Después de 21 partidos disputados el saldo es el siguiente: ocho triunfos para Chile, siete para Perú y seis empates.

Su último 'choque' data del 13 de octubre de 2023, en un duelo por el certamen clasificatorio al Mundial 2026. Los dirigidos por Berizzo se impusieron por 2-0 en el Monumental gracias a los goles de Diego Valdés y Marco López.

Posibles formaciones: Perú vs. Chile por la Copa América 2024

Jorge Fossati y su posible alineación vs. Chile

Arquero: Pedro Gallese.

Pedro Gallese. Defensas: Miguel Araujo, Carlos Zambrano,

Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Luis Advíncula.

Volantes: Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena y Piero Quispe.

Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena y Piero Quispe. Atacantes: Edison Flores y Gianluca Lapadula.

Ricardo Gareca presentaría este '11' para verse las caras con Perú

Arquero: Claudio Bravo.

Claudio Bravo. Defensas: Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky y Gabriel Suazo.

Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky y Gabriel Suazo. Volantes: Erick Pulgar, Marcelino Núñez y Darío Osorio.

Erick Pulgar, Marcelino Núñez y Darío Osorio. Atacantes: Alexis Sánchez, Víctor Dávila y Eduardo Vargas.

Perú vs. Chile por la Copa América 2024: cuerpo arbitral