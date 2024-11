Revelan primera decisión drástica de la Selección Colombia para los duelos con Uruguay y Ecuador: es oficial

A pocos días de disputarse una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas, la Selección Colombia dio a conocer este jueves su convocatoria oficial para los duelos con Uruguay y Ecuador.

El técnico Néstor Lorenzo dio a conocer el listado oficial de jugadores que buscarán el sueño mundialista del año 2026. Entre los llamados, destacó la presencia de referentes como Luis Díaz y James Rodríguez.

RELACIONADO Kevin Mier y otras grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia

Además, también se resaltó la presencia de novedades como Sebastián Gómez, así como la de Gustavo Puerta y Carlos Andrés Gómez.

Decisión de última hora en la Selección Colombia

Ahora bien, luego de conocerse la convocatoria de la Tricolor, también desde la FCF se conoció una noticia que para muchos fue extraña.

De acuerdo a la FCF, este mismo viernes y en Argentina, arrancarán los entrenamientos con los jugadores que se presenten: “La Selección se concentrará en Buenos Aires, Argentina, desde el 8 hasta el 14 de noviembre, día en el que viajarán a Montevideo para enfrentar a su primer rival: Uruguay el viernes 15″.

Según lo conocido, la tricolor usará a Argentina como sede para evitar traslados mayores desde suelo nacional y así evitar a toda costa que el plantel se desgaste, todo esto pensando en el duelo de alto riesgo con Uruguay.

También se conoció desde la Federación, que una vez finalizado el duelo con Uruguay, el plantel tomará un vuelo rumbo a Barranquilla para contrarrestar los cansancios.

Foto: AFP

Conozca la convocatoria oficial de Colombia

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta – K. R. C. Genk (BÉL)

Carlos Gómez – Stade Rennais FC (FRA)

Cristian Borja – América MX (MÉX)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S. K. (TUR)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta – Hull City (ING)

James Rodríguez – Rayo Vallecano (ESP)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Durán – Aston Villa F. C. (ING)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F. C. Dinamo (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Kevin Castaño – F. C. Krasnodar (RUS)

Luis Diaz – Liverpool (ING)

Matheus Uribe – Al-Sadd S. C. (QAT)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E. C. Bahía (BRA)

Sebastian Gómez – Coritiba F.C (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA).